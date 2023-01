Warmia przygotowuje się do obchodów Roku Mikołaja Kopernika!

Na chwilę obecną zaplanowano około stu wydarzeń i projektów, mających na celu uświetnienie obu kopernikowskich rocznic.

— Chcemy, aby ziemia warmińsko-mazurska godnie uczciła pamięć jednego z najwybitniejszych Polaków, który jest i zawsze będzie symbolem naszej narodowej chluby. W 2023 roku odbędzie się szereg wydarzeń, które na nowo podejmą próbę opisu fenomenu kopernikańskiego oraz będą doskonałą promocją nauki i kultury polskiej w kraju i na świecie — powiedział PAP marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin. — Wspaniale się zapowiadający Rok Mikołaja Kopernika przyczyni się do poczucia dumy, że na Warmii wiele lat żył i pracował człowiek, którego nazwisko znane jest ludziom w najodleglejszych zakątkach globu i tak wyraźnie symbolizuje nasz wkład w rozwój światowej cywilizacji.

W styczniu zaplanowano uroczystą inaugurację obchodów Roku Kopernika na Warmii i Mazurach, połączoną z inscenizacją obrony Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Przez cały rok będzie się odbywał Turniej Kopernikański, czyli wojewódzki konkurs wiedzy o Koperniku, w którym mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich. Jest to również dobry moment, by placówki oświaty wybrały nowego patrona, dlatego też Szkoła Policealna w Ełku otrzyma imię Mikołaja Kopernika.

Uczniowie szkół policealnych w Olsztynie, Elblągu i Ełku mają odtworzyć receptury medyczne opracowane przez Mikołaja Kopernika. Bo, przypomnijmy, Kopernik był nie tylko astronomem, ale i utalentowanym medykiem! Uczniowie przygotują wystawę, dzięki której będzie można się dowiedzieć, co w czasach astronoma stosowano na ból głowy, co na przeziębienie i jak radzono sobie z reumatyzmem.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz Muzeum Zamkowe w Malborku zabiegają o możliwość pokazania trzech ksiąg Mikołaja Kopernika, które znajdują się w szwedzkich zbiorach w Uppsali. Księgi były prywatną własnością astronoma z jego notatkami i rysunkami a także pierwsze wydanie "De revolutionibus". Byłaby to, według organizatorów, niezwykła gratka dla zwiedzających.

W maju we Fromborku odbędzie się koncert i międzynarodowa prapremiera spektaklu muzyczno-teatralnego, który zaprosi do odkrywania świata Kopernika w muzyce. W tym samym miesiącu zostanie otwarta dla zwiedzających Wieża Kopernika we Fromborku. Uroczyste otwarcie zostanie połączone z inauguracją nowej wystawy stałej, poświęconej życiu codziennemu astronoma.

Natomiast w czerwcu zaplanowano konferencję naukową podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Muzeum Warmii i Mazur. We wrześniu Muzeum we Fromborku będzie gospodarzem konferencji poświęconej wizerunkom astronoma w medalierstwie i numizmatyce, filatelistyce, malarstwie i grafice.

Obchody Roku Kopernikowskiego kuszą nie tylko mieszkańców naszego kraju. W Parlamencie Europejskim, Kwaterze Głównej NATO oraz Ambasadzie RP w Brukseli planowana jest wystawa połączona z wykładem prezentującym życie i dokonania astronoma. Do Polski przyjadą dziennikarze z Belgii, którzy podczas wizyty będą mieli okazję poznać szlak kopernikowski, który rozpoczyna się przy Wysokiej Bramie w Olsztynie, skąd biegnie przez tereny województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego ku Toruniowi.

Dodatkowo w różnych miejscach naszego regionu pojawią się jubileuszowe murale z wizerunkiem astronoma.

Jedną z ciekawszych atrakcji, zaplanowanych na zbliżający się rok, jest powstanie aplikacji, wyjaśniającej zasady działania tablicy astronomicznej Kopernika, która znajduje się w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Powstanie również gra komputerowa, której gracze dowiedzą się więcej o szesnastowiecznych realiach życia codziennego.

— Aplikacja będzie objaśniała działanie tablicy astronomicznej Kopernika, którą w krużgankach naszego zamku wykreślił sam Kopernik. Gra komputerowa przeniesie jej użytkowników w XVI wiek do naszego zamku i opowie o codzienności Kopernika. Będą w niej rozmaite zadania do wykonania, związane z medycyną, ekonomią, astronomią, a nawet obronnością - wszystkim tym zajmował się w Olsztynie Kopernik — powiedział Sebastian Mierzyński z Muzeum Warmii i Mazur. — Gra komputerowa pokaże codzienność życia astronoma na naszym zamku. Gracze będą mieli zadania do wykonania, które będą się wiązały z tym, co Kopernik robił w Olsztynie, a zajmował się tu astronomią, medycyną, ekonomią i obronnością — wyliczył Mierzyński i dodał, że na zamku będzie można grać z użyciem gogli.

Koszt stworzenia aplikacji i gry to 2,5 mln zł.

Warto wspomnieć, że obchody Roku Kopernika rozpoczęły się już pod koniec bieżącego roku. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie powołało do życia sieć „Przyjaciele Mikołaja Kopernika”, w którą włączyły się przedszkola, szkoły i placówki kulturalno-oświatowe z Olsztyna. Pierwszym projektem była wystawa pocztówek do Mikołaja Kopernika, które od 6 grudnia można było oglądać w olsztyńskim planetarium. Kartki przygotowały przedszkolaki z olsztyńskich placówek i uczniowie III LO, którego patronem jest Mikołaj Kopernik.

Natomiast para vlogerów ze Śląska, Ania i Łukasz Piernikarczyk (Inspirujące Pierniki), nagrała film o Mikołaju Koperniku, który można obejrzeć na Youtube.



Przypomnijmy, że Mikołaj Kopernik przybył do olsztyńskiego zamku z Fromborka w listopadzie 1516 roku, by objąć tu urząd administratora dóbr kapituły warmińskiej. Był kanonikiem warmińskim, a Olsztyn — obok Pieniężna i Fromborka — był miastem, którym zarządzała właśnie kapituła warmińska złożona z kanoników. W tutejszym zamku Kopernik, z niewielkimi przerwami, rezydował w latach 1516-21. W trakcie swojego pobytu w krużganku zamkowym wykonał istniejącą do dzisiaj tablicę, która służyła między innymi do obliczeń związanych z długością roku astronomicznego. To unikatowy eksponat i jedyny na świecie oryginalny, ocalały przyrząd astronomiczny słynnego uczonego. Wyliczenia, jakie poczynił Kopernik przy użyciu tej tablicy już po śmierci astronoma zostały wykorzystane przy reformie kalendarza.