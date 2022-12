Sylwester już jutro. Jakie kary grożą za nieodpowiedzialną zabawę? Olsztyńscy policjanci informują

Gdy jedni skupiają się na świętowaniu, drudzy – wśród nich policjanci - dbają o porządek i bezpieczeństwo w naszych miejscowościach i na prowadzących do nich trasach.

— Jak co roku w okresie świąteczno-noworocznym wzmożone policyjne siły pojawią się na drogach, by zadbać o bezpieczeństwo podróżnych, a służba patrolowa będzie bacznie przyglądać się wydarzeniom na ulicach i placach, by nic nie zakłóciło świątecznego czasu — mówi mł. asp. Andrzej Jurkun, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Przed nami oczekiwana noc sylwestrowa pełna magicznej atmosfery i nadziei, że nadchodzący rok będzie bardzo udany. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Ale to również noc, podczas której odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok.

Policja przypomina, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych poza określonymi dniami. Można ich używać w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia.

— Korzystanie z wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych poza wyznaczonymi prawnie dniami może narazić na odpowiedzialności m.in. z art. 51 kodeksu wykroczeń – zakłócenia spokoju i porządku publicznego. Jest to wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny — informuje rzecznik policji.

Dodaje, że sprzedaż fajerwerków lub petard osobom niepełnoletnim jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Funkcjonariusze apelują o ostrożne puszczanie fajerwerków i nie lekceważenie ostrzeżeń. Przede wszystkim ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości podczas odpalania petard i nie próbowania tego robić w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach czy w oknach pomieszczeń.

— W przypadku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawcy za popełnione przestępstwo może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. – nadmienił funkcjonariusz.

Mł. asp. Andrzej Jurkun podkreśla, że olsztyńscy policjanci reagują na każde zgłoszenie dotyczące złamania prawa, również w okresie sylwestrowo- noworocznym.

WP