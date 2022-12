Piłkarze z całego świata żegnają Pele

W wieku 82 lat odszedł Brazylijczyk Pele, uważany często za najlepszego piłkarza w historii. "Król futbolu" zmarł w szpitalu w Sao Paulo, gdzie we wrześniu 2021 roku przeszedł operację usunięcia guza okrężnicy, a potem był leczony onkologicznie. Dzisiaj żegnają go piłkarze z całego świata.

Moje głębokie kondolencje dla całej Brazylii, a w szczególności dla rodziny Edsona Arantes do Nascimento. Zwykłe „pożegnanie” z wiecznym królem Pelé nigdy nie wystarczy, aby wyrazić ból, jaki obecnie ogarnia cały piłkarski świat. Inspiracja dla tylu milionów, odniesienie wczoraj, dziś i na zawsze. Miłość, którą zawsze mi okazywałeś, była odwzajemniona w każdej wspólnej chwili, nawet na odległość. Nigdy nie zostanie zapomniany, a pamięć o nim będzie żyła wiecznie w każdym z nas miłośników piłki nożnej. Spoczywaj w pokoju, Królu Pelé — napisał Cristiano Ronaldo.

Descansa en paz Pele (pl. Spoczywaj w pokoju Pele) — napisał Leo Messi.

Przed Pelé 10 to tylko liczba.

Gdzieś przeczytałem to zdanie, w pewnym momencie mojego życia.

Ale to zdanie, piękne, jest niepełne.

Powiedziałbym, że przed Pelé futbol był tylko sportem.

Pelé wszystko zmienił.

Zamienił futbol w sztukę, w rozrywkę

Dał głos biednym, czarnym i głównie:

Dałem Brazylii widoczność.

Piłka nożna i Brazylia podniosły swój status dzięki królowi!

Odszedł, ale jego magia pozostaje.

Pelé jest NA ZAWSZE!! — tak Pele żegnał Neymar.

Rest in peace Champion

Heaven has a new star, and the football world lost a hero.

(pl. Spoczywaj w pokoju Mistrzu

Niebo ma nową gwiazdę, a świat piłki nożnej stracił bohatera) — napisał Robert Lewandowski.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING

(pl. Król futbolu nas opuścił, ale jego spuścizna nigdy nie zostanie zapomniana.

KRÓL RIP) — pisze Kylian Mbappe.

Kondolencje i pożegnania dla Króla Futbolu spływają z całego świata, zarówno od piłkarzy, jak i trenerów, działaczy sportowych i zwykłych kibiców. Cóż, być może teraz Pele zagra z Diego Maradoną w jednej drużynie.