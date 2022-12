Spółdzielnie mieszkaniowe w Olsztynie muszą oszczędzać. Jednym z kroków będzie wyłączanie latarni

Władze Olsztyna wprowadzają w życie szereg oszczędności, jednak z wyłączeniem oświetlenia ulic wstrzymują się niemal do ostatniej chwili. Prezydent Piotr Grzymowicz tłumaczy to tym, że od tej decyzji zależy bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego dopóki to nie będzie konieczne, to miasto nie wyłączy oświetlenia ulic.

W nieco innej sytuacji są spółdzielnie mieszkaniowe, które opcji oszczędzania mają zdecydowanie mniej. Szansą na "odbicie" sobie wzrastających kosztów mediów mogłaby być kolejna podwyżka czynszów dla mieszkańców, jednak póki co oszczędza się na tym, co może zaboleć mniej zaboleć mieszkańców.

Jako pierwsza z olsztyńskich spółdzielni na wyłączenie latarni w nocy zdecydowała się Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

— Od 02.01.2023 r. w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą podjęto dalsze działania oszczędnościowe, polegające na wyłączeniach oświetlenia zewnętrznego w godzinach 23.00-5.00 — informuje nas Jerzy Okulicz, prezes zarządu OSM.

Aby ograniczyć zużycie energii OSM wymieniła oświetlenie na klatkach schodowych i lampach ulicznych na bardziej energooszczędne. Do tego na 50-ciu budynkach planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 820 kWp.

Karol Grosz