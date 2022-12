Ile pieniędzy Polacy wydają na Sylwestra?

Na zorganizowane imprezy sylwestrowej w lokalach, instytucjach kultury lub pod gołym niebem wybiera się 5 proc. Polaków, a 4 proc. planuje w tym czasie jakiś wyjazd. Rodacy spędzą tegorocznego Sylwestra głównie w domach (87 proc.) – w tym 66 proc. świętować będzie w pojedynkę lub w gronie domowników, a 21 proc. zaprosi znajomych czy też rodzinę lub wybierze się do nich - wskazano w badaniu Quality Watch dla BIG InfoMonitor.

Według głównego analityka BIG InfoMonitor prof. Waldemara Rogowskiego na taką sytuację największy wpływ mają rosnące koszty życia - Polacy w tym roku stanęli przed wyborem pomiędzy wydatkami związanymi ze świątecznymi zakupami a zabawą 31 grudnia. "Dla wielu już przygotowanie wigilijnego stołu było wyzwaniem, dlatego zabawa Sylwestrowa odchodzi na dalszy plan, a zastępują ją skromne domówki lub całkowita rezygnacja z zabawy" — stwierdził Rogowski, komentując dla PAP wyniki badania.

Ekspertka BIG InfoMonitor Diana Borowiecka zwróciła uwagę, że zwyczajowo w Sylwestra nie może niczego zabraknąć, dzięki czemu następne 12 miesięcy będą pełne obfitości i powodzenia. "Gdy nie wystarcza nawet na podstawowe opłaty, nie będzie też szampańskiej zabawy, a co za tym idzie wydatków związanych z fryzjerem czy zakupem nowych kreacji" - wskazała.

Zgodnie z badaniem, Polacy planują wydać na świętowanie Sylwestra średnio 195 zł, co jest wynikiem porównywalnym z ubiegłorocznym, który wynosił 186 zł (+9 zł), ale o 112 zł mniej niż w 2019 r.

24 proc. badanych nie planuje ponosić żadnych wydatków, to o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, co bezpośrednio związane jest ze spędzaniem tegorocznego sylwestra w domu. Sytuacja ta dotyczy wszystkich w zbliżonym stopniu, niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania. Wydatki powyżej 300 zł planuje 14 proc. Polaków. W pozostałych przedziałach wydatków częstotliwość wskazywania jest porównywalna z rokiem ubiegłym – z wyjątkiem przesunięcia pomiędzy wydatkami do 100 zł - tu nastąpił spadek z 40 proc. do 30 proc.

Rogowski zauważył, że osoby borykające się z trudnościami w dopięciu domowego budżetu stanowią największy odsetek Polaków rezygnujących z planów sylwestrowych. "Trwająca od kilku lat niepewna sytuacja gospodarcza uczy większej przezorności w planowaniu wydatków. Widać to w naszym badaniu, z którego wynika, że nawet osoby, których finanse pozwalają na spędzenie bogatego Sylwestra, podchodzą do niego z rozwagą i większą niż wcześniej oszczędnością" — wskazał.

Wielkość wydatków na Sylwestra w przypadku 61 proc. Polaków nie zmienią się; 45 proc. wyda tyle samo co przed rokiem, a 16 proc. – podobnie jak przed rokiem – nie wyda nic na ten cel, ponieważ nie ma w zwyczaju świętować z tej okazji. Wydatki wyższe niż rok temu planuje 13 proc. Polaków, z czego tylko 3 proc. ze względu na bardziej huczne świętowanie, a 10 proc. z powodu wysokiej inflacji. Mniejsze wydatki na Sylwestra planuje co czwarty Polak – w tym 14 proc. rezygnuje ze świętowania, a 12 proc. świętuje mniej hucznie.

"Analizując dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, obserwujemy kolejny wzrost przeterminowanych zaległości, dlatego spokojne i skromne świętowanie jest dobrym, jak nie najlepszym rozwiązaniem" — podsumował Rogowski.

Badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor, przeprowadzono na próbie 1042 dorosłych Polaków techniką CAWI, 9-12 grudnia 2022 r. (PAP)