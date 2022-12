Do aresztu trafiła 37-latka podejrzana o zabójstwo partnera w Klewkach

Zarzut zabójstwa postawiła prokuratura 37-letniej kobiecie, która w Klewkach ugodziła nożem swego partnera. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o areszcie podejrzanej.

W jednym z bloków w Klewkach w gminie Purda znaleziono w środę (28 grudnia) ciało mężczyzny. Zatrzymano kobietę - partnerkę 47-latka.

— 37-letniej Magdalenie Z. prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 47-letniego Zbigniewa S. Kobieta uderzyła mężczyznę nożem w plecy, powodując ranę kłutą i obrażenia lewego płuca, które wywołały obfity krwotok wewnętrzny, czego skutkiem była śmierć pokrzywdzonego — powiedział pełniący obowiązki rzecznika Prokuratora Okręgowego w Olsztynie Daniel Brodowski.

Kobieta złożyła wyjaśnienia. Przyznała się do tego, że uderzyła mężczyznę nożem, ale nie do tego, że chciała go zabić. W chwili zatrzymania 37-latka była pod wpływem alkoholu.

Prokurator złożył wniosek do sądu o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu dla podejrzanej. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu.

Podejrzanej grozi kara nie krótsza niż 8 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego więzienia. (PAP)