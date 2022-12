Czy oddziały SOR w Olsztynie są gotowe na sylwestra? Niektórzy właśnie tam skończą imprezę

Sylwester to dla niektórych kolejny dzień w kalendarzu. Są też tacy, którzy świętować będą hucznie, w gronie wielu osób, w przeróżnych miejscach. Często zdarzyć się może wypadek, zwłaszcza jeśli świętowanie nie idzie w parze ze zdrowym rozsądkiem.

— W każdym roku, w tym okresie, zapotrzebowanie i korzystanie z SOR-u jest nieco większe niż w inne weekendy w roku. — mówi Jarosław Witek, rzecznik prasowy Szpitala MSWiA w Olsztynie.

Strzelanie fajerwerkami robi ogromne wrażenie i jest to już uznawane za tradycję wejścia w nowy rok. Równocześnie jednak jest najczęstszym powodem wizyt na SORze.

— W tym okresie, zwiększona ilość pacjentów, których przyjmujemy to pacjenci z obrażeniami po nieumiejętnym korzystaniu z fajerwerków i po upojeniu alkoholowym. Jeśli chodzi o upadki i złamania, to często jest to związane z warunkami pogodowymi. — tłumaczy rzecznik szpitala.

Jarosław Witek zaznacza, że wszystkie szpitale ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym są przygotowane i zabezpieczone w dyżury lekarzy.

— Na ten okres, jakim jest Nowy Rok i Sylwester, zawsze przygotowujemy się bardziej i przede wszystkim musimy zadbać o dyżury lekarzy. — dodaje.

Osobiście polecamy zabawę sylwestrową kończyć w swoim łóżku niż szpialnym, a petardy zastąpić workiem karmy dla przestraszonych co roku psów. Zwierzaki będą dużo szczęśliwsze, a i ryzyko wizyty na SORze zdecydowanie zmaleje.

Wiktoria Podlewska