Znęcali się nad krowami ze szczególnym okrucieństwem. Stanęli przed sądem w Piszu

Przed Sądem Rejonowym w Piszu rozpoczął się proces Ewy P. i Wojciecha P. oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami gospodarskimi. Oskarżeni nie zapewniali im opieki weterynaryjnej, pielęgnacyjnej, dostępu do karmy oraz wody.

Oskarżeni Ewa P. i Wojciech P. prowadzili w jednej z miejscowości w gminie Pisz gospodarstwo rolne, które specjalizowało się w produkcji mleka. Według ustaleń prokuratora, oboje oskarżeni w okresie od września 2021 r. do 19 sierpnia 2022 r. znęcali się ze szczególnym okrucieństwem nad co najmniej 90 zwierzętami gospodarskimi – bydłem.

Traktowali zwierzęta w niehumanitarny sposób, nie zapewniając im opieki weterynaryjnej i pielęgnacyjnej. Utrzymywali je bez dostępu do odpowiedniej karmy i bez stałego dostępu do wody, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa oraz w warunkach uniemożliwiający im odpoczynek. Następstwem szeregu zaniedbań ze strony oskarżonych była śmierć co najmniej 46 zwierząt, w tym cieląt.

Opis czynu zarzuconego oskarżonym jest wyjątkowo drastyczny.

Proces Ewy P. i Wojciecha P. rozpoczął się 29 grudnia bieżącego roku przed Sądem Rejonowym w Piszu.

Oboje oskarżeni w pierwszym dniu procesu przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia.

Proces został przerwany do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 10. Na tym terminie Sąd planuje przesłuchanie części świadków zawnioskowanych przez prokuratora w akcie oskarżenia.