Ozdobne, zimowe kompozycje

Pędy jodły, żywotnika, derenia, owoce róży i irgi - m.in. one stanowią wyjątkowe kompozycje, jakie pojawiły się w centrum Olsztyna. Takie wyjątkowe dekoracje zyskały ulice: Staromiejska, Prosta, zejście na Targ Rybny, okolice Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a także przejście przez most na ul. Zamkowej oraz pl. Jana Pawła II.

Jednak zmiany kompozycji trwały nie tylko tuż przed świętami. W ostatnich dniach listopada trawami obsadzono donice, a pod koniec października na terenie całego Olsztyna trwały prace związane z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz uzupełnieniem rabat w centrum miasta.

- Łącznie posadzono 153 sztuki drzew różnych gatunków i odmian - informuje Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. - Najwięcej, bo 48, posadzono w Parku Podzamcze. W zestawieniu gatunków dominują lipy drobnolistne, a także klony pospolite. Oba gatunki stanowią cenne źródło pożytku dla pszczół. Na liście znalazły się również m.in. ozdobne odmiany jabłoni i grusz, a także brzozy, graby czy dęby.

Nowe krzewy, byliny i trawy ozdobne posadzono w dziewięciu lokalizacjach: w Parku Podzamcze, na Targu Rybnym, przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowszczaków i Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu ulic Pieniężnego i Piłsudskiego, na ul. 1 Maja przed Urzędem Miasta oraz w donicach – na ul. 1 Maja, Dąbrowszczaków, Nowowiejskiego i na ul. Knosały przy Muzeum Nowoczesności.

Łącznie zieleń w centrum miasta wzbogaciło 195 sztuk krzewów – tawuła gęstokwiatowa, cisy kolumnowe, a także hortensja bukietowa w odmianie Living Little Blossom. Ponadto posadzono 1014 sztuk bylin oraz 575 sztuk traw ozdobnych. Wśród nich znalazły się m.in. szałwia, przetacznik, kocimiętka, jeżówka, rozchodnik, miskant, proso, trzcinnik czy rozplenica.

Niezależnie od tego przez niemal cały rok realizowane było zazielenianie miasta związane z rozbudową infrastruktury tramwajowej. Docelowo - do końca przyszłego roku - pojawi się łącznie ok. 2,8 tys. drzew, prawie 1,5 tys. krzewów oraz ok. 40 tys. bylin oraz kwiatów cebulowych.