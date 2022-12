Nowa kampania olsztyńskich nauczycieli "Przemoc boli"

Zamysł realizacji kampanii wynika z niepokojących danych dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Niewystarczające kompetencje młodych osób w radzeniu sobie z hejtem i innymi przejawami agresji powodują stale rosnący odsetek zaburzeń emocjonalnych. Nauczyciele stają na co dzień przed wyzwaniem – jak jeszcze można pomóc uczniom w trudnym dla nich okresie?

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprosiło społeczność olsztyńskich szkół podstawowych do udziału w kampanii "Przemoc boli", na którą składają się szkolenia dla nauczycieli, materiały edukacyjne- scenariusze zajęć, filmy, plakaty, ulotki profilaktyczne podejmujące ten bardzo ważny temat.

Każdy nauczyciel reprezentujący swoją szkołę otrzymał dostęp do kursu online "Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży" na okres od grudnia 2022 roku do marca 2023 roku, stanowiącym podstawę realizacji kampanii. Jej kolejnym etapem jest dzielenie się z innymi nauczycielami zdobytą w trakcie kursu wiedzą i zastosowanie jej podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. Do realizacji kampanii przyczynią się materiały edukacyjne, które zostaną dostarczone do każdej szkoły biorącej udział w przedsięwzięciu. Są one skierowane do uczniów różnych grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.

— Aby wzmocnić skuteczność kampanii wskazany jest udział w niej całej społeczności szkolnej, także rodziców, co przyczyni się nie tylko do osiągnięcia głównego założenia, ale również wpłynie na integrację środowiska — mówi dyrektorka OCEN ​​​Małgorzata Polkowska.

Organizatorzy kampanii są przekonani, że udział uczniów w inicjatywie kompetencje niezbędne w obecnym i dorosłym życiu oraz przyczyni się do wzmocnienia pozytywnych relacji w środowisku szkolnym.