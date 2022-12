PKP Intercity w 12 lat pozyskały 3,16 mld zł unijnych funduszy. Część z nich trafiła do Olsztyna

Środki te pozwoliły na modernizację i zakup taboru oraz przebudowy i doposażenie obiektów infrastrukturalnych.

Łącznie od 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, PKP Intercity przeprowadziło modernizację 553 wagonów i 33 lokomotyw spalinowych. Wsparcie z UE pozwoliło też na zakup 45 nowych wagonów, 10 lokomotyw spalinowych, 20 lokomotyw elektrycznych i 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

PKP Intercity rozpoczęło korzystanie z funduszy unijnych w 2011 roku. Jednym z pierwszych zakupów z wykorzystaniem funduszy były elektryczne zespoły trakcyjne ED250 (Pendolino). Pojawienie się tych pociągów na polskich torach pozwoliło na stworzenie nowej kategorii usług – Express InterCity Premium. Oprócz Pendolino zakupiono też po 20 pociągów PesaDART i FLIRT.

Od 2014 roku realizowane są dwa projekty, które częściowo finansowane są z funduszy unijnych. Projekty inwestycyjne "Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A." i "Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A." są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość projektów to ponad 2,5 mld zł brutto, a poziom dofinansowania to ponad 1,01 mld zł. Do końca br. PKP Intercity otrzyma 907 mln zł, co stanowi blisko 90 proc. dofinansowania dla obu projektów.

Jak poinformowało PKP Intercity, środki unijne pozwalają też na modernizację i rozbudowę infrastruktury przewoźnika, czyli stacji postojowych. Zakończyły się przebudowy bocznic w Olsztynie i Kołobrzegu, postępują też prace modernizacyjne na stacji postojowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Bocznica w Krakowie zyska zmodernizowaną sieć sprężonego powietrza i instalację wodną. Trwa już trzeci etap modernizacji stacji postojowej Wrocław Główny, a w ostatnich tygodniach rozpoczęła się budowa nowoczesnej ekomyjni pociągów. Podobny obiekt działa już w Warszawie, a kolejna myjnia powstanie w Krakowie.

Korzystając z unijnych funduszy, PKP Intercity zakupiło też 7 pojazdów szynowo-drogowych, które są wykorzystywane na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemyślu oraz Warszawie.

Fundusze unijne pomagają w realizacji największego programu inwestycyjnego "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji", który zakłada zainwestowanie 27 mld zł w modernizację taboru i infrastruktury. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. (PAP)