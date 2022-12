Dziadek pożyczył mu samochód. Kręcił bączki pod sklepem w Olsztynie

Każdy świąteczny weekend na drogach jest inny. W tym roku (od piątku do poniedziałku) w Olsztynie i powiecie olsztyńskim odnotowano 3 wypadki i 34 kolizje, a także policjanci zatrzymali 6 nietrzeźwych kierujących. Za co jeszcze zostali ukarani nieodpowiedzialni kierowcy?

Podczas działań ,,Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie” policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości kierujących, prędkość z jaką poruszały się pojazdy, stan techniczny, to czy wszyscy w samochodach mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a najmłodsi są przewożeni w fotelikach.

W sobotę (24 grudnia) policjanci z Olsztyna około godziny 10:00 zatrzymali do kontroli osobowego forda. 36-letni mężczyzna kierował pojazdem mimo braku uprawnień, których jak się okazało nigdy nie zrobił. Wobec kierującego skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

W poniedziałek (26 grudnia) około godziny 13:00 policjanci zatrzymali pojazd, który poruszał się po parkingu jednego ze sklepów w Olsztynie ze znaczną prędkością. Kierowcą osobowej skody okazał się być 17-latek bez uprawnień. Pojazd nieletniemu użyczył dziadek. 73-letni mężczyzna chciał, aby wnuk, który rozpoczął kurs na prawo jazdy, poćwiczył i przygotował się po zajęciach teoretycznych do praktyki. Niecierpliwy kursant będzie odpowiadał przed sądem za jazdę bez uprawnień.

W poniedziałek (26 grudnia) około godziny 16:30 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej policji w Olsztynie na skrzyżowaniu ulic Obrońców Tobruku z Sikorskiego zatrzymali samochód, który nie zastosował się do sygnalizacji i przejechał na czerwonym świetle. Osobowy mercedes, którym przemieszczał się 40-latek, jak się okazało, nie był dopuszczony do ruchu. Wobec nieodpowiedzialnego kierowcy skierowano wniosek o ukaranie do sądu.