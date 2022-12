Abp Gądecki: Wojna na Ukrainie boleśnie uświadomiła nam, jakim darem jest pokój

Przewodniczący KEP podkreślił, że w minionych miesiącach "zdaliśmy egzamin z gościnności, z człowieczeństwa, z braterstwa, z miłosierdzia – jako naród i jako Kościół". Dodał, że w kwestii wojny na Ukrainie "potrzebujemy przede wszystkim więcej modlitwy o sprawiedliwy pokój oraz więcej świadczenia pomocy materialnej dla tego udręczonego kraju i dla przebywających u nas Ukraińców".

"Wojna na Ukrainie uświadomiła nam w sposób bardzo bolesny, jak wielkim darem jest czas pokoju. Święta Bożego Narodzenia winny nam przypomnieć, że obietnica pokoju wypełniła się już w osobie Jezusa Chrystusa. To On jest "naszym pokojem". To On obalił mur wrogości istniejący między ludźmi, jednając nas z Bogiem. Nasze działania pokojowe powinny w Bogu znajdować swoje źródło i nadzieję" – powiedział PAP abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański podkreślił, że od 24 lutego zza wschodniej granicy codziennie docierają do nas informacje mówiące o niszczeniu ludzkiej godności, o nienawiści.

"Osobiście mogłem doświadczyć tego dramatu ludzkich istnień odwiedzając w maju Lwów, Kijów, Irpień i Buczę. Dlatego trzeba ciągle przypominać, że wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie. Są one grzechem śmiertelnym i z tego tytułu – dla walczących – istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo" – zaznaczył.

"Przyjęliśmy wielu uchodźców do naszych domów, do naszych parafii, do naszych domów zakonnych i do ośrodków Caritasu. Wielu z nich znalazło pracę i spotkało się z życzliwością pracodawców" – powiedział.

Abp Gądecki zauważył, że obecnie stoi przed nami także zadanie moralnego wsparcia dla Ukraińców w ich oporze przeciw agresji Rosji.

"Pomagajmy nadal mieszkańcom Ukrainy oraz uchodźcom materialnie i duchowo" – zaapelował hierarcha. (PAP)