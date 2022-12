NA KOGO CZEKASZ W BOŻE NARODZENIE?

Osobiście czekam na rodzącego się Boga, który:

jest Emmanuelem, Bogiem z nami

jest Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami

jest Słowem, przez które wszystko się stało

jest Bogiem i człowiekiem

jest Bogiem żywym

jest Słowem, które ma się wcielić, także we mnie

jest bliżej mnie niż ja sama wobec siebie

jest moim Odkupicielem i Wybawicielem

jest nieskończoną Miłością

jest Światłem mojego życia

jest moją ostatnią deską ratunku

jest moim niezachwianym zaufaniem

jest moją tęsknotą

jest Tremendum i Fascinosum

jest odwieczną Mądrością i Wiedzą

jest najdoskonalszym Lekarzem duszy i ciała

jest najlepszym terapeutą

jest lojalnym Przyjacielem

jest czystym Dobrem, Prawdą i Pięknem

jest przebaczeniem i pojednaniem

jest miłosierdziem, w którym zawiera się sprawiedliwość

jest towarzyszem w samotności

jest szaleńcem w miłości do mnie

jest najwierniejszym z wiernych

jest dającym Siebie

jest Nauczycielem na zagmatwanych drogach życia

jest nigdy niezrywającym swego przymierza ze mną

jest czekającym na mnie nieustannie

jest najdyskretniejszym powiernikiem dochowującym wszystkich tajemnic

jest przykładem świętości

jest sensem mego życia, który nadaje mu smak

jest wyrozumiały wobec mych grzechów, słabości, upadków i ciemności serca

jest mnie ciekawy

jest solidarny ze mną

jest cierpliwy i łagodny

jest pełen poczucia humoru i radości

jest dawcą potrzebnych łask

jest karmicielem mej duszy

jest zawsze chętny, aby mnie wysłuchać

jest zawsze Tym, który lepiej o mnie myśli, niż ja sama o sobie

jest za mnie odpowiedzialny

jest skłonny do dawania więcej i lepiej niż o to proszę

jest zapominalski, nie chce pamiętać o wyrządzonym złu

jest moją siłą i duchową mocą

jest chlebem powszednim, którym się karmię

jest moim adwokatem

jest ratującym moją godność

jest wyciągającym mnie spod gruzu moich złudzeń

jest upominającym się o mnie

jest pociągającym mnie do świętości pomimo mego poplamionego ciała i duszy

jest potęgą, która pokonuje moich wrogów

jest Obecnością nigdy nie krępującą i nie powodującą wstydu i odrzucenia

jest Osobą, która wciąż zadziwia i wprowadza w zdumienie

jest Chlebem, który daje się zjeść

jest wciąż głodny mojej obecności

jest ciągle czekającym na mnie

jest receptą na szczęście

jest siecią, która mnie wyławia z najgorszego bagna

jest litością nad moim życiem

jest przygarniającym mnie z ogromną miłością

Oto mój Pan, który jest moim Odkupicielem, nazywają Go Bogiem całej ziemi, na imię Mu Pan Zastępów. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość Jego nigdy nie odstąpi ode mnie i nie zachwieje się Jego przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nade mną (por. Iz 54, 5-10).

Nie czekam na Boga, który:

jest toksycznym ojcem

jest pamiętliwy

jest skrupulatnym księgowym zliczającym tylko moje grzechy

jest rozgrzebującym stare rany

jest niecierpliwy

jest niełagodny i porywczy

jest wciąż szukającym plamy na mym ciele i duszy

jest nieustannie niezadowolony

jest ciągle w złym humorze

jest osądzający i oceniający

jest zawsze dostrzegający szklankę, która jest do połowy pusta

jest zrzędliwy

jest kochający, ale pod warunkiem

jest niemiłosierny

jest tak potężny, że aż przytłacza

jest wiecznie czepliwy

jest humorzasty i nieufny

jest daleki od ludzi i z powodu swej świętości nie chcący z nimi przebywać

jest nieczuły i nie lubiący bliskości

jest nie słuchający mnie

jest potępiający każdą ludzką bezmyślność

jest czyhający na moje potknięcia

jest wytykający moje niedoskonałości i niezadowolony z nich

jest zmęczony, że ciągle go o coś proszę

jest znużony wciąż tymi samymi grzechami

jest małostkowy

jest niezadowolony z mojego wyglądu i nie lubi, gdy przychodzę do niego w dresach

jest nieprzychylny mojej ciekawości świata

jest daleki i niedostępny

jest drobiazgowy i kontrolujący, czy wszystkie moje modlitwy odmówiłam

jest oburzający się na moje rozproszenia, jakby były one nieludzkie

jest tak ascetyczny, że zabiera każdą radość z życia

jest zgorszony człowiekiem i jego głupotą

jest wytykający palcem każde przewinienie

jest karcący każdą niesubordynację

jest zdeterminowany tylko swą sprawiedliwością

jest odwołujący swe obietnice i przyrzeczenia

jest smutny i pochmurny

jest nieobecny przy człowieku

jest nierozumiejący jego lęku

jest zazdrosny o drugiego człowieka

jest pałający gniewem

jest nieobecnym Ojcem

jest zawsze kochający kogoś innego, lepszego niż ja

jest srogi w swym obyciu

jest zniecierpliwiony, gdy powtarzam te same grzechy przy kratkach konfesjonału

jest zgorzkniały i zmęczony tym światem

jest mu wszystko jedno co będzie z jego dziećmi

jest tylko Panem i Władcą

jest niesłuchający moich ciągłych wynurzeń

jest niezadowolony z mojego gustu i wyglądu

jest kochający wszystkie inne swe dzieci tylko nie mnie

jest niezainteresowany moimi przemyśleniami

jest oburzony, gdy jestem roztargniona i nieskupiona

jest dokładnie przeliczający ilość mych plusów i minusów

jest nieoczekujący, gdy zbyt późno wracam do domu

jest prześwietlający każdy szczegół mojego życia, aby być pewnym, że warto na mnie postawić

jest nieskłonny do pomocy

jest chłodny i oschły

Na takiego Boga trudno czekać, który ma często cechy ziemskiego ojca z przypadku i wiąż niezadowolonej matki. Boga, którego nikt nie pomógł poznać, a raczej Nim straszył. Boga, na którego miłość trzeba sobie wyłącznie zasłużyć, z którym nie ma żadnego werbalnego kontaktu, bo człowiek boi się lub nie umie otworzyć przed Nim ust. Boga dalekiego i nieosiągalnego. Starego nudnego starca z brodą, grożącego palcem zza chmury.

Nasz Bóg jest Bogiem z nami, który rodzi się dla mnie i Ciebie i „wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem” (Ps 103, 14), „nie postępuje według naszych grzechów, ani według naszych win nam nie odpłaca” (Ps 103, 10), bo Jego łaskawość na wieki wobec jego czcicieli. Taki Bóg się wkrótce narodzi.

Zdzisława Kobylińska