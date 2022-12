Abp. Grzegorz Ryś na wigilii Caritas: świat byłby lepszy, gdybyśmy się nauczyli patrzeć na ludzi po Bożemu

"O ile świat byłby lepszy, gdybyśmy się nauczyli patrzeć na ludzi po Bożemu. Gdybyśmy, spotykając się z konkretnymi ludźmi, zadawali sobie pytanie, jak widzi ich Bóg. Kim oni są dla niego? Jak Bóg ich nazywa - ludzi, których mijamy na ulicy i myślimy, że są naszymi przeciwnikami, że są niewarci, żeby się przy nich zatrzymać, spotkać się z nimi i podać rękę" - powiedział abp. Ryś w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej, poprzedzającej w piątek spotkanie wigilijne dla potrzebujących zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Metropolita nawiązał także do obchodów Bożego Narodzenia, które w polskiej tradycji postrzegane są jako święta rodzinne. Jak zauważył, to pojęcie różnie różnym ludziom się kojarzy, podobnie jak różne bywają losy rodzin.

"Czasami jesteśmy bardzo szczęśliwi w życiu rodzinnym, czasami przeżywamy je jako dramatyczne lub trudne. Mamy wiele pięknych wspomnień i wiele trudnych wspomnień. To nie chodzi o to, że Boże Narodzenie może wszystko zmienić jak za pstryknięciem palcami, że możliwa jest jakaś magia świąt. Dzisiejsza Liturgia słowa mówi - popatrz, co masz w sercu" - zaznaczył.

Zdaniem abp. Rysia, nawet, jeśli spotkanie czy rozmowa z najbliższymi nam ludźmi są w tym momencie niemożliwe czy zbyt trudne, to z odczytanej w piątek Ewangelii wynika, że zawsze możemy "popatrzeć w swoje serce i w sercu przebaczyć".

"Chociaż w sercu życz dobrze, z serca postaraj się wyrzucić nie-przebaczenie, nie-pojednanie, pamięć o tym, co złe. Znajdź taki moment, aby przez minutę lub dwie pomodlić się za tych, których nie widziałeś całe lata. (...) Poślijcie z serca choć jedną dobrą myśl do waszych bliskich. Abyśmy nie wchodzili w te święta w jakimś wewnętrznym sporze, w jakiejś wewnętrznej nienawiści, w wewnętrznej niezgodzie z ludźmi" - dodał.

Podczas nabożeństwa metropolita pobłogosławił opłatki, którymi potem przełamał się, składając życzenia podopiecznym łódzkiego Caritas.

W sali gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, przy zastawionym wigilijnymi potrawami stole, zasiadło ponad 350 osób. Byli to podopieczni dwóch świetlic środowiskowych, dwóch Domów Dziennego Pobytu, Punktu Pomocy Charytatywnej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas.

W świątecznym spotkaniu wzięło udział również 100 uchodźców z Ukrainy pozostających pod opieką prowadzonego przez Caritas Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Towarzyszył im ich duszpasterz ks. Vasyl Berkyta – proboszcz łódzkiej parafii Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego.(PAP)

Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska