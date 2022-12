Uliczny koszmar powraca. Oblodzenie dróg i chodników w warmińsko-mazurskim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników w woj. warmińsko-mazurskim. Nieprzychylnych warunków pogodowych możemy się spodziewać od północy do godz. 9 w Wigilię.

— Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około minus 1 st. Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie około minus 2 st. C — podano w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie dotyczy 19 powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, Elbląga, elbląskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, Olsztyna, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego.

Obowiązuje ono od północy z piątku na sobotę do godz. 9 w Wigilię. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zjawiska pogodowego określono na 70 proc.

Warto więc zachować wyjątkową ostrożność, by bezpiecznie dotrzeć do bliskich na święta.

Przypomnijmy, że we wtorek (20 grudnia) z powodu niebezpiecznych warunków, oblodzenia chodników i dróg karetki wyjeżdżały 13 razy częściej. Z powodu urazów, jakich doznawali ludzie, którzy przewrócili się na śliskich chodnikach we wtorek oblężone były poradnie ortopedyczne w całym regionie Warmii i Mazur. W Olsztynie, aby dodzwonić się do rejestracji w przychodni, gdzie pracuje ortopeda trzeba było czekać na połączenie kilkadziesiąt minut.

PAP/GO