Pojawią się testy różnicujące grypę, RSV i COVID-19

Szef resortu zdrowia przekazał w czwartek w mediach społecznościowych najważniejsze decyzje sztabu w sprawie sytuacji epidemicznej.

— Przygotowujemy bufor łóżek pediatrycznych oraz zwiększoną aprowizację leków – przede wszystkim antywirusowych, ale też antybiotyków — wskazał Niedzielski.

Dodał, że w nowym roku wprowadzone zostaną testy różnicujące grypę, RSV i COVID-19.

W środę minister Niedzielski informował, że tygodniowo mamy blisko 270 tys. zachorowań na grypę, połowa z nich przypada na dzieci. Zajętych jest 10 tys. miejsc pediatrycznych. Dodatkowo szef resortu zdrowia zlecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia prowadzenie stałego monitoringu obłożenia pediatrii.

— Sztab kryzysowy działa w Ministerstwie Zdrowia od początku epidemii i spotyka się systematycznie, co tydzień. Nadal mamy stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, dotyczący COVD-19. Mamy dziś także grypę oraz wirus RSV — powiedział w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zwrócił uwagę, że zgodnie z najnowszymi danymi tygodniowo notowanych jest 3800 zakażeń SARS-Cov-2, a wirusem grypy – 270 tys. "Połowa z tego to dzieci" – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

— W tych zakażeniach mamy także wirus RSV, który jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, dlatego dzisiejsze posiedzenie sztabu kryzysowego poświęciliśmy grypie i wirusowi RSV —powiedział rzecznik MZ.

Sezon epidemiczny grypy trwa w Polsce od października do maja. Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Reszta pacjentów zapłaci 100 proc. Zależnie od typu szczepionki ich cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.

Źródło: PAP