Osobowość Roku 2022: Nominuj do nagrody osoby, które zasłużyły się dla regionu i lokalnej społeczności

Znasz osobę, która w mijającym roku odniosła sukces lub zasłużyła się dla lokalnej społeczności? Kogoś, kto angażował się w działania charytatywne lub utalentowanego twórcę, który z sukcesami udzielał się w dowolnej dziedzinie sztuki albo pracownika samorządu, który skutecznie działał na rzecz małej ojczyzny? Nominuj kandydata do tytułu Osobowość Roku 2022 w swoim mieście lub powiecie.

OSOBOWOŚĆ ROKU to wielki plebiscyt prowadzony w całej Polsce przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press. W naszym województwie akcję prowadzą Gazeta Olsztyńska i serwis www.gazetaolsztynska.pl oraz miejskie i powiatowe serwisy www.naszemiasto.pl.



W pierwszych tygodniach nowego roku nasi Czytelnicy będą mogli docenić i nagrodzić działalność ludzi kultury i nauki, biznesu, polityki i samorządu oraz tych, którzy działają społecznie i charytatywnie. Prestiżowe nagrody za działania w 2022 roku zostaną przyznane najpierw osobno w miastach i powiatach naszego regionu, a następnie na szczeblu województwa. Plebiscyt zakończy ogólnopolski finał, który wyłoni laureatów głównych tytułów Osobowość Roku Polski 2022.

Statuetki i nagrody zostaną wręczone w kwietniu przyszłego roku podczas uroczystej wojewódzkiej gali, a w maju przyjdzie czas na podsumowanie plebiscytu w skali całej Polski. Laureaci w każdej kategorii z każdego województwa zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę, które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.



Trudny rok 2022

Mijający 2022 rok zapisze się historii jako wyjątkowo trudny i niebezpieczny czas. Od początku roku świat z niepokojem śledzi wojnę w Ukrainie, która zmieniła nasze przekonania co do bezpieczeństwa i pokoju we współczesnym świecie. Jednocześnie przyszło nam się jeszcze zmagać z konsekwencjami pandemii koronawirusa i narastającą inflacją pociągającą za sobą różne skutki ekonomiczne.

Jednak z drugiej strony słabnąca pandemia pozwoliła nam wrócić nie tylko do codziennej, ale i gospodarczej normalności. Wiele osób mogło nareszcie powrócić do realizacji swoich planów, osiągać sukcesy, rozwijać kreatywność i talent. Tym bardziej warto nagrodzić nominacją do tytułu Osobowość Roku tych, którzy szczególnie zasłużyli się w minionych dwunastu miesiącach.

Kogo zgłosić do nagrody?

Kandydatów do tytułów Osobowość Roku 2022 nominuje kolegium naszej redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego. Każda nominacja będzie poparta uzasadnieniem - wskazaniem, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2022 roku dana osoba została wyróżniona. Do zgłaszania propozycji osób, które zasługują na uhonorowanie, zapraszamy także mieszkańców naszego województwa.

Głosowanie rozpocznie się w styczniu i będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2022, lecz także awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Warmińsko-Mazurskiego 2022. W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Laureaci z naszego województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. Plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym zwycięzcy zdobędą tytuły Osobowość Roku Polski 2022 w każdej kategorii.

Pamiątkowy album prezentujący laureatów

Podsumowaniem plebiscytu będzie wydanie książki „Osobowość Roku 2022”.

- To będzie albumowe wydawnictwo, w którym na kilkuset stronach przedstawimy laureatów plebiscytu - zapowiada Bogusław Kaczmarek z Polska Press. - W książce zaprezentujemy zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii z każdego województwa. Będzie to zatem wspaniała kronika, która będzie doskonałym uwiecznieniem działalności i dokonań osobowości świata kultury i nauki, biznesmenów, polityków i społeczników.

Książka będzie dostępna w sprzedaży i promowana przez dzienniki regionalne w całej Polsce, a sami laureaci otrzymają, oczywiście, pamiątkowe egzemplarze.



Książka prezentująca laureatów poprzedniej edycji plebiscytu

Specjalne dodatki do gazety

W czasie trwania plebiscytu do gazety zostaną dołączone dwa specjalne dodatki. W pierwszym z nich przedstawimy wszystkie nominowane osoby oraz uzasadnienia nominacji. Drugi dodatek ukaże się po zakończeniu wojewódzkiego etapu plebiscytu. Zamieścimy w nim rozmowy ze zwycięzcami oraz prezentacje laureatów z każdego powiatu.

Nagrody dla laureatów

Laureaci z każdego miasta i powiatu, w każdej kategorii plebiscytu otrzymają:

• tytuł Osobowość Roku 2022 miasta lub powiatu

• statuetkę i pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

• zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu Osobowość Roku 2022

• awans do wojewódzkiego finału plebiscytu

Osoby, które w wojewódzkich finałach każdej z czterech powiatowych kategorii plebiscytu oraz w wojewódzkiej kategorii Nauka, zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

• tytuł Osobowość Roku Warmińsko-Mazurskiego 2022

• statuetkę i dyplom wręczane podczas ogólnopolskiej gali na Zamku Królewskim w Warszawie

• zaproszenie na ogólnopolską galę

• awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu



Dodatkowo osoby, które w każdej z pięciu kategorii zajmą miejsca od 1 do 3 w województwie zostaną zaprezentowane na stronach książki „Osobowość Roku 2022” i otrzymają dziesięć egzemplarzy tego wyjątkowego albumu.

Osoby, które w ogólnopolskim finale, w każdej kategorii plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, otrzymają tytuł i statuetkę Osobowość Roku Polski 2022.

Na laureatów pierwszych trzech miejsc w ogólnopolskich finałach w każdej kategorii czekać będą także dodatkowe nagrody - markowe pióra wieczne sygnowane pamiątkowym, grawerowanym napisem.

Informacji o akcji udziela:

Agnieszka Grzelka

tel. 502 499 776

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: agnieszka.grzelka@polskapress.pl