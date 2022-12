Olsztyn: Oderwała metki, bo nie chciała zapłacić za zakupy świąteczne

Nieopłacenie należytej kwoty za towar i przekroczenie linii kas, to w zależności od kwoty strat wykroczenie lub przestępstwo. O surowych konsekwencjach złamania prawa przekonają się dwie mieszkanki Olsztyna. 22 i 41-latka za kradzież sklepową wkrótce odpowiedzą przed sądem.

W środę (21 grudnia) policjanci z Olsztyna otrzymali zgłoszenie o kradzieży w jednym ze sklepów na terenie miasta. Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol, który ustalił szczegóły zdarzenia.

Z relacji pracownika ochrony wynikało, że kobieta chciała ukraść produkty na łączna kwotę blisko 600 złotych. Kobieta została ujęta po przekroczeniu linii kas i przekazana interweniującym policjantom. Okazała się nią 41-letnia mieszkanka Olsztyna. Kobieta wkrótce odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo. Zgodnie z kodeksem karnym grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kilka godzin później, policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o kradzieży sklepowej, tym razem w galerii handlowej. Z relacji pracownika jednego ze sklepów wynikało, że 22-latka najpierw usunęła metki z ubrań, a następnie próbowała upuścić placówkę handlową nie płacąc za towar. Ze względu, że skradziony towar nie nadawał się do ponownej sprzedaży, wobec 22-latki zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenie. Grozi jej kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5 tysięcy złotych.