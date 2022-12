Świąteczna muzyczna pocztówka od UWM

Wzorem minionego roku rektorzy i dziekani zaangażowali się w przygotowanie świątecznej piosenki z życzeniami dla całej społeczności Uniwersytetu oraz wszystkich zaprzyjaźnionych z uczelnią osób. Prace prowadzono w tajemnicy, a niespodziankę zaprezentowano premierowo 20 grudnia, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu UWM.

Jak podkreślał prof. Jerzy Przyborowski, osoby, które oglądają teledysk, powinny czuć się adresatami życzeń dobrych, błogosławionych świąt i wszelkiej pomyślności w nowym roku.

A jak czuli się sami wykonawcy podczas przygotowywania niespodzianki?

- To fantastyczne wydarzenie i cudowne spotkanie - mówił rektor UWM o procesie przygotowywania piosenki.

- Świąteczna atmosfera się nam udziela i nas jednoczy - mówił prof. Przyborowski o współpracy Kolegium Rektorskiego i Kolegium Dziekańskiego. - Mamy wiele wspólnych myśli i wspólnych dążeń, więc okazja, by się spotkać w studiu nagrań, była też okazją, by się pośmiać, pobawić, odprężyć i zapomnieć o codziennych troskach.

Rektor wyraził nadzieję, że nagranie spodoba się społeczności. On sam z efektu był zadowolony. - Jest tam energia, jest życzliwość, uśmiech, radość, wszystko to, co kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia.

Dla prof. Benedykta Błońskiego, dziekana Wydziału Sztuki, którego pracownicy mieli swój bardzo duży wkład w powstanie "Kortowskich Świąt 2022", bardzo ważna była właśnie wspomniana radość, którą utwór wyzwala. Prof. Błoński potwierdził też słowa rektora dotyczące wyjątkowej atmosfery towarzyszącej nagraniom.

- Koleżanki i koledzy bawili się przy tym znakomicie! Mieliśmy dużo radości, wiedząc, że to będzie też później przekazane dalej - podkreślał dziekan Wydziału Sztuki.

A skoro o przekazie mowa, to trzeba zaznaczyć, że za ten w warstwie tekstowej odpowiada prof. Krzysztof D. Szatrawski, autor słów do tegorocznej pastorałki. Muzykę skomponował dr Tomasz Szymuś, a za aranżację odpowiadał prof. Marcin Wawruk.

Jak to zwykle bywa przy podobych inicjatywach, za efekt końcowy odpowiedzialnych jest zdecydowanie więcej osób niż te, które widziamy na nagraniu. Za realizację nagrań wokalnych odpowiadali Andrzej Rewak i Adam Rosiński. Teledysk to dzieło Macieja Łojewskiego, który pracą przy montażu podzielił się z Janem Karbowskim. Artystów śpiewających wspierał z kolei zespół "ProForma".

