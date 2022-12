"Wigilia dla samotnych" w Olsztynie. W święta to nie potrawy są najważniejsze...

Fundacja Wolne Miejsce od wielu lat organizuje spotkania świąteczne, zarówno wielkanocne, jak i bożonarodzeniowe, w kilkudziesięciu miastach Polski. Natomiast w Olsztynie ta inicjatywa pojawiła się trzy lata temu. Z powodu pandemii spotkania nie były organizowane, ale wolontariusze przygotowywali paczki żywnościowe osobom zainteresowanym.

— Podczas wcześniejszych świąt rozwoziłem paczki dla potrzebujących i zauważyłem, że największą potrzebą wielu samotnych osób jest relacja z drugim człowiekiem. Chwila rozmowy była dla nich ważniejsza niż ta paczka. Zależy nam, by dać naszym gościom możliwość nawiązania relacji z osobami, które również nie mają z kim spędzić świąt Bożego Narodzenia — mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

W tym roku zainteresowani będą mogli zasiąść przy wigilijnym stole i wspólnie spędzić świąteczne popołudnie. Organizatorzy przygotowali ok. 250 miejsc dla gości.

— Trzeba przy tym zaznaczyć, że idea, która przyświeca „Wigilii dla samotnych”, to nie chęć karmienia biednych — dodaje Piotr Duliszewski, koordynator olsztyńskiego oddziału fundacji. — To walka z samotnością, stworzenie miejsca, gdzie można z kimś spędzić czas i duszy poprzez potrzebę spędzenia czasu z innym człowiekiem. A ta, jak wiadomo, silnie wybrzmiewa szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Marek Borowski podkreśla, że wydarzenie jest skierowane do każdego, kto czuje się samotny podczas świąt.

— Chcemy, by te osoby nie zostały same w domu w tym czasie. U nas będą miały okazję spotkać się z innymi, porozmawiać, wypić barszczyk i wspólnie spędzić czas — tłumaczy dyrektor Banku Żywności. — Do tej pory zgłosiło się już ok. 150 osób, które nie chcą samotnie spędzać świąt. Lepiej spędzić chociaż parę godzin z kimś, niż w samotności. Ważny jest czas na rozmowę i refleksję, wspólne kolędowanie i wspólne spędzanie świąt. Wielu wolontariuszy zgłasza się do pomocy. To świadczy o tym, że wiele osób widzi ten problem i chętnie angażuje się w pomoc.

Piotr Duliszewski dodaje: — Nie tylko osoby starsze cierpią z powodu wykluczenia i samotności, choć samotność w tej grupie wiekowej jest częstsza. Pojawiali się u nas również studenci, którzy nie wracali do domów rodzinnych na święta. Wiele osób uważa, że takie spotkania są dla osób bezdomnych, a to nic bardziej mylnego! Bezdomność często idzie w parze z samotnością, ale my nie przeciwdziałamy bezdomności, lecz samotności. Wspólnym mianownikiem naszych gości jest różnie rozumiana samotność.

Status materialny również nie jest żadnym wyznacznikiem. Na wcześniejsze świąteczne spotkania przychodziły młode i majętne osoby, które z pewnych względów zostały same w Wigilię.

— Gdy do nas dzwoniły nie były pewne czy to dla nich miejsce i czy mogą wziąć udział w wigilii. A odpowiedź jest prosta – mogą. Jest to miejsce dla każdego, kto czuje się w tym dniu samotny. Ilość pieniędzy w portfelu nie jest żadnym wyznacznikiem — mówi Duliszewski. — Naszym zadaniem nie jest karmić, ale stworzyć miejsce, w którym wszyscy razem możemy usiąść i porozmawiać. Bo to głównie o tę rozmowę chodzi. Oczywiście będą pierogi, barszcz i inne elementy nadające świąteczną atmosferę, ale jedzenie nie jest najważniejsze.

Wigilia będzie miała prawdziwie świąteczny charakter – z kolędami i potrawami, których nie brakuje na świątecznych stole. O wykwintne potrawy zadbają kucharki z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, które na co dzień gotują dla 400 osób, więc bez problemu przygotują dania dla 250 gości.

Organizatorom zależy, by ich goście nie odeszli od stołu z pustymi rękami, więc każdy uczestnik dostanie przygotowaną wcześniej paczkę.

„Wigilia dla samotnych” to wydarzenie otwarte, które odbędzie się 24 grudnia w godz. 14-17 w Kuźni Społecznej. Należy tylko potwierdzić swój udział pod numerem telefonu: 783 204 144. Dla osób mających problem z dojazdem, zostanie uruchomiony specjalny autobus MPK, który przywiezie i rozwiezie wszystkich zainteresowanych uczestników Wigilii.

Lidia Wieczorek