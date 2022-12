Bezpiecznie podróże koleją na Święta Bożego Narodzenia

Zimowa organizacja nadzoru nad liniami kolejowymi ma zapewnić bezpieczne i sprawne podróże na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Prowadzony jest stały monitoring pogody i dostosowana do niego odpowiednia gotowość służb.

Przewozy są pod nadzorem wzmocnionych służb dyspozytorskich PLK S.A. Specjalistyczny sprzęt, między innymi około 280 maszyn do usuwania śniegu z torów oraz lodu i szronu z sieci trakcyjnej jest w zlokalizowany w istotnych punkach linii. W gotowości do pracy jest 179 zespołów szybkiego usuwania awarii i 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Do zapewnienia sprawności sieci trakcyjnej zabezpieczono 66 pociągów sieciowych. Są przygotowane dodatkowe lokomotywy na wypadek usterek sieci i sprawdzania przejezdność linii.

Informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w Internecie na portalpasazera.pl. Bieżące informacje są wyświetlane na tablicach elektronicznych oraz przekazywane podróżnym w formie komunikatów głosowych.

Wsparcie funkcjonariuszy SOK

W okresie świątecznym SOK będzie prowadzić wzmożone działania w pociągach, na dworcach oraz stacjach kolejowych. Nadzorem objęte będą przejazdy kolejowo-drogowe, a także szlaki. Funkcjonariusze będą współpracować m.in. z policją, strażą graniczną, inspekcją transportu drogowego oraz żandarmerią wojskową. Stale dostępny jest całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00 na który można zgłaszać informacje o zagrożeniach na obszarze kolejowym.