Premier: Jan Olszewski zawsze dążył do tego, aby Polska była prawdziwie silna i niepodległa

Jan Olszewski zawsze dążył do tego, aby Polska była prawdziwie silna, prawdziwie niepodległa, był przekonany, że tylko pełna niepodległość da Polsce właściwy fundament do rozwoju - mówił premier Mateusz Morawiecki w środę podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Olszewskiego.

W uroczystości przed Kancelarią Premiera, oprócz szefa rządu, udział wzięli m.in.: szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, b. szef MON Antoni Macierewicz, ministrowie, parlamentarzyści i przedstawiciele duchowieństwa.

Morawiecki przypomniał, że na parę dni przed świętami Bożego Narodzenia w 1991 r. zaprzysiężony został rząd ówczesnego premiera Jana Olszewskiego. "To, można rzec równo przed 31 laty rozpoczęła się misja pierwszego rządu wybranego w demokratycznych wyborach 1991 roku" - powiedział premier.

Podkreślił, że premier Olszewski "zawsze dążył do tego, aby Polska była prawdziwie silna, prawdziwie niepodległa". Morawiecki dodał, że Olszewski był przekonany, iż tylko pełna niepodległość da Polsce właściwy fundament do rozwoju społecznego, gospodarczego i narodowego. "To właśnie jemu zawdzięczamy, że kilka lat później, po wytyczeniu właściwego szlaku Polska wstąpiła do NATO, wstąpiła także kilka kolejnych lat później do Unii Europejskiej" - podkreślił szef rządu.

Premier mówił, że Olszewski zawsze stał po stronie niepodległej Rzeczpospolitej, czy jako młody harcerz Szarych Szeregów, czy później jako działacz podziemia antykomunistycznego, następnie adwokat, premier, działacz polityczny, społeczny. "To nie dla niego potrzeby jest ten pomnik, ten pomnik jest potrzebny dla nas, abyśmy pamiętali o ideach, którymi żył Jan Olszewski, o tym jak ważne jest, abyśmy zawsze stali po stronie dobra, po stronie prawdy, po stronie suwerennej Rzeczypospolitej" - przekonywał Morawiecki.

Jan Olszewski - powstaniec warszawski, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, premier w latach 1991–1992, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego - urodził się w Warszawie 20 sierpnia 1930 r. W 2009 r. odznaczony został Orderem Orła Białego. W wyborach 1991 r. po raz pierwszy został posłem z listy Porozumienia Centrum. W grudniu tego samego roku został premierem pierwszego niekomunistycznego rządu, obdarzonym wotum zaufania przez w pełni demokratycznie wybrany Sejm RP.

Rząd Olszewskiego upadł 4 czerwca 1992 r. w ramach tzw. nocnej zmiany, po zrealizowaniu uchwały lustracyjnej z 28 maja. Zobowiązywała ona szefa MSW Antoniego Macierewicza do ujawnienia listy polityków figurujących w archiwach MSW, jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych. Na liście tej znajdował się m.in. Lech Wałęsa, który 4 czerwca wnioskował o odwołanie premiera.

W latach 1989-1991 i 2005-2006 Olszewski zasiadał w Trybunale Stanu. 9 listopada 2007 r. objął stanowisko szefa komisji weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, zastępując na tym stanowisku Antoniego Macierewicza. W wypowiedziach publicznych popierał ujawnienie pełnego raportu z likwidacji WSI. Od kwietnia 2006 r. był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Olszewski zmarł 7 lutego 2019 r. w jednym z warszawskich szpitali.

Źródło: PAP