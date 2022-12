Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski

Czesław Michniewicz nie będzie dłużej selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski - poinformował w czwartek PZPN. 52-letni trener pracował z kadrą narodową 11 miesięcy, prowadził ją w 13 spotkaniach, a jego bilans to pięć zwycięstw, trzy remisy oraz pięć porażek. Bramki: 13-18 na niekorzyść biało-czerwonych.

Michniewicz przejął kadrę w styczniu po tym, jak miesiąc wcześniej PZPN rozwiązał kontrakt z Portugalczykiem Paulo Sousą.

— W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to (...) należą się podziękowania — powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza.

— Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy (...) — dodał.

52-letni Michniewicz został selekcjonerem w styczniu 2022 po tym, jak z pracy zrezygnował Portugalczyk Paulo Sousa. Zrealizował wszystkie zadania - awansował w marcu po finałowym barażu ze Szwecją (2:0) do mistrzostw świata, utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów (z "polskiej" grupy spadła Walia), a na mundialu w Katarze wyszedł z grupy.

Sporo wątpliwości wzbudził jednak styl biało-czerwonych w fazie grupowej, w której zremisowali z Meksykiem 0:0, wygrali z Arabią Saudyjską 2:0 i przegrali z Argentyną 0:2.

Jeszcze bardziej na jego niekorzyść, jak podawały media, działały sprawy wokół reprezentacji, m.in. tzw. afera premiowa.

Czesław Michniewicz był 49. w historii selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski.

Źródło: PAP