Polacy coraz chętniej wybierają kolej

Kolej jest dostępniejsza w całej Polsce. Poprawa dostępności komunikacyjnej to jeden z efektów inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wykorzystaniem środków budżetowych i unijnych. W 2021 roku kolej wybrało ponad 245 mln osób. To pokazuje, że coraz chętniej korzystamy z najbardziej ekologicznego środka transportu.

Wiele osób uzależnia korzystanie z kolei od jej dostępności. Zwraca uwagę na odległość od stacji, sposób dojścia do peronów i pociągów. By zapewnić lepszy dostęp wszystkim podróżnym do najbardziej ekologicznego środka transportu, montowane są windy i pochylnie. Dla osób niewidomych i niedowidzących montowane są informacje w alfabecie Braille’a. Poprawa dostępności komunikacyjnej jest również możliwa dzięki sukcesywnej budowie nowych i odbudowie linii kolejowych, na które po latach wracają pociągi.

– Kolej jest coraz częściej wybierana jako środek transportu zarówno w codziennych podróżach, jak i okazjonalnych. To pokazuje, że dzięki modernizacji, odbudowie i budowie linii kolejowych, stwarzamy lepsze warunki do rozwoju ekologicznego środka transportu – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Warmińsko-mazurskie – dostępne!



Największy w historii program inwestycji Krajowy Program Kolejowy, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększył dostępność komunikacyjną w województwie warmińsko-mazurskim. Tylko w ostatnich latach poprawiły się warunki na stacjach i przystankach na liniach Działdowo – Olsztyn, Szczytno – Ełk, Olsztyn – Iława.

Są też nowe przystanki, które ułatwiły dostęp do kolei: Olsztyn Redykajny, Olsztyn Likusy, Olsztyn Jezioro Ukiel i Olsztyn Śródmieście.

"Poprawa dostępności kolei jest możliwa dzięki sukcesywnej odbudowie linii kolejowych. To jeden z naszych priorytetów." Ireneusz Merchel prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Program przystankowy

W walce z wykluczeniem komunikacyjnym sprzyja też realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Jego celem jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego – ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego i umożliwienie pasażerom dostępu do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

– Zwiększanie dostępu do kolei sprzyja wyborowi tego środka transportu przez mieszkańców. Dzięki „Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” także w woj. warmińsko- mazurskim nowe i przebudowane przystanki ułatwią podróże – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dzięki realizacji tzw. programu przystankowego, w województwie warmińsko-mazurskim zmodernizowany został już przystanek Pasłęk na trasie Olsztyn – Bogaczewo. W przyszłym roku lepszy dostęp do kolei zapewnią przystanki: Wietrzychowo na linii Olsztyn – Działdowo oraz Nikielkowo, Kolno i Łankiejmy na trasie Olsztyn – Korsze.

"Uzupełnieniem wielkiej modernizacji kolei są programy rządowe – Program budowy i modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 oraz program Kolej Plus, których celem jest zwiększanie dostępności kolei i walka z wykluczeniem komunikacyjnym." Andrzej Bittel sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu





