Nieruchomość na sprzedaż. Każdy może mieć wieżowiec przy dworcu w Olsztynie

Nasza informacja o tym, że władze Olsztyna przymierzają się do zamiany gruntów ze spółką, która jest właścicielem części autobusowej dworca, wywołała spore poruszenie. Transakcja zdaniem prezydenta Olsztyna pozwoliłaby przy wsparciu funduszy unijnych na dokończenie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego, jak też uporządkowanie tego terenu. Bo dziś szans na to, że w tym miejscu wyrośnie kompleks usługowo-handlowy wraz z funkcją dworca autobusowego o nazwie Synergia, są niewielkie. A przecież w drugiej połowie przyszłego roku ma być już gotowy nowy dworzec kolejowy.

Będzie nowy obiekt, a obok — jak to ujął prezydent — nie może być coś, co będzie dalej odstraszać.

Trudno odmówić mu racji, ale do rozwiązania jest kilka problemów. Pierwszy to taki, że deweloper musi się zgodzić na transakcje, a ten, jak twierdzi, wciąż nic oficjalnie nie wie o tej ofercie. — Nie mam żadnych oficjalnych informacji na ten temat — powiedział nam Rafał Twarowski, prezes Retail Provider, która jest właścicielem części autobusowej dworca.

Jest jeszcze jeden problem. To wieżowiec, który stoi obok dworca autobusowego. Budynek w 90 proc. należy do spółki POLREGIO, a w 10 procentach do Retail Provider.

Spółka POLREGIO od lat próbuje pozbyć się tej nieruchomości. Już na początku 2017 roku Przewozy Regionalne (dziś POLREGIO) chciały sprzedać budynek. Cena wywoławcza wynosiła wówczas ponad 5 mln zł. Nikt jednak nie złożył oferty i przetarg został unieważniony. Po dwóch latach udało się jednak znaleźć nabywcę — ofertę złożyła spółka Retail Provider, która jest właścicielem dworca autobusowego, jak też niewielkiej części wieżowca — ok. 10 proc. (jedno piętro). Strony nie ujawniły kwoty, za jaką miał być sprzedany biurowiec, ale według nieoficjalnych informacji w grę miały wchodzić 3 mln złotych.

Jednak do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży nie doszło i od tego czasu główny właściciel próbuje sprzedać nieruchomość. Ostatnio za nieco ponad 4 mln zł, ale nie było chętnych. Jak już informowaliśmy, w przyszłym roku ma się odbyć kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości. Czy tym razem znajdą się chętni na budynek, który jest dziś jest wyłączny z użytkowania? Na dodatek spółka Retail Provider domaga się jego natychmiastowej rozbiórki, choć nadzór budowlany odmówił wydania takiej decyzji i sprawa trafiła do WSA w Olsztynie. Na pewno w przetargu nie wystartuje Retail. — My na pewno nie staniemy do przetargu — zarzeka się prezes Twarowski.

Sprawę rozwiązałoby przejęcie budynku przez miasto, ale jest mało prawdopodobne, żeby kolejarze zrobili Olsztynowi prezent. Jeśli nie przetarg, to w grę może wchodzić też np. zamiana nieruchomości. Jeśli nawet, to miasto musiałoby też znaleźć jeszcze ok. 1 mln zł na rozbiórkę wieżowca, bo takie są koszty jego wyburzenia. A według ekspertyz ewentualne koszty remontu przekraczają dwukrotnie koszt wyburzenia.

Trzeba też pamiętać, że w jednej dziesiątej właścicielem nieruchomości jest Retail Provider, który dysponuje już nawet pozwoleniem na rozbiórkę wieżowca, w miejscu którego miał postawić hotel.

Takie były plany, bo miał być nowy dworzec kolejowy, a obok kompleks usługowo-handlowy wraz z funkcją dworca autobusowego o nazwie Synergia. Nic z tego nie wyszło. Drogi sąsiadów się rozeszły. Deweloper uważa, że wybudowanie dworca PKP w zaproponowanym przez kolejarzy kształcie uniemożliwi połączenie dworca kolejowego i autobusowego oraz Zatorza z Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym. Kolejarze, nie oglądając się na plany sąsiada, przystąpili do realizacji swoich inwestycji, które są już w zaawansowanym stadium. I zaczęły się spory sądowe.

Po wyroku NSA, który stanowi, że spółka Retail Provider jest stroną postępowania w sprawach dotyczących inwestycji kolejowych w Olsztynie, spółka złożyła wniosek do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o uchylenie kolejarzom pozwolenia na budowę, które wydał im wojewoda. Tu decyzji jeszcze nie ma.

Zgodnie z wyrokiem NSA minister rozwoju i technologii ponownie musi zająć się skargą, jaką spółka Retail Provider wniosła w sprawie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji kolejowej, którą wydał wojewoda. Tu minister ma czas do połowy stycznia.

Kolejarze zakładają, że nowy dworzec będzie gotowy w drugiej połowie 2023 roku, a modernizacja torów i peronów, włącznie z nowym przejściem podziemnym na Zatorze, zakończy się w 2024 roku.