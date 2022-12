„Biało-niebieski Mikołaj” w Olsztynie. Kibice Stomilu rozdali ponad 170 paczek

Już po raz kolejny kibice Stomilu Olsztyn zorganizowali akcję „Biało- Niebieski Mikołaj”. Tej zimy, zjednoczeni fani z całego województwa przygotowali ponad 170 paczek dla dzieci.

Najwięcej upominków trafiło do podopiecznych stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie.

Akcja została powiązana z koncertem kolęd, który zorganizowali wolontariusze „Arki”. Po wykonaniu świątecznych warsztatów, najmłodsi otrzymali paczki z rąk stomilowskiego Mikołaja. Czekały na nich czapki w barwach i z herbem Stomilu Olsztyn i wielka dawka słodkości.

Zgromadzeni tego dnia, otrzymali również specjalne zaproszenie na pierwsze, ligowe spotkanie Stomilu Olsztyn w 2023 roku. Piłkarze „Dumy Warmii” pierwsze spotkanie rozegrają pod koniec lutego z Polonią Warszawa.

Drobne upominki trafiły także do dzieci z Przedszkola Akademii Jasia i Małgosi przy ul. Mazurskiej w Olsztynie.

Fani Stomilu nie zapomnieli również o Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza w Olsztynie. Dla potrzebujących przygotowali wielką paczkę z nowymi kołdrami i pościelą.

Wszystkie prezenty zostały przygotowane dzięki wielkiemu zainteresowaniu zbiórki internetowej, na której kibice biało- niebieskich zebrali ponad 10 tysięcy złotych.

— Niezmiernie cieszą mnie inicjatywa i zaangażowanie kibiców Stomilu we wszystkie tego typu akcje — mówi Arkadiusz Tymiński, prezes Stomilu Olsztyn. — To jasny znak również w mieście i regionie, że Stomil to nie tylko piłka nożna. To silna społeczność, która chce bezinteresownie pomagać. Kieruję to do wszystkich mieszkańców Olsztyna, proszę nie zapominajcie o tych dobrych ludziach, gdy myślicie o Stomilu. Wszyscy związani ze biało-niebieskimi barwami chcemy pomagać i będziemy to robić dalej.

WP