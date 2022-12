IO” Jerzego Skolimowskiego na krótkiej liście filmów, które będą się ubiegać w 2023 roku o Oscara

Historia osiołka o imieniu IO, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we Włoszech to gorzka, ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza „filmu drogi”. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.

Film został dofinansowany przez Regionalny Fundusz Filmowy. W jego ramach od roku 2017 samorząd województwa dofinansował produkcję 10 filmów fabularnych, 15 dokumentalnych i 3 animacje. Przeznaczył na ten cel 4 miliony 300 tysięcy zł.

Film Jerzego Skolimowskiego trafił na krótką listę filmów zagranicznych, które będą się ubiegać w 2023 roku o Oscara. Szansę na statuetkę mają także m.in. „Close" (Belgia), „Decision to Leave" (Korea Południowa), „Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy) oraz „Bardo" (Meksyk).

Nominacje do 95. edycji nagród Akademii będą ogłoszone 24 stycznia. Ceremonia wręczenia Oscarów zaplanowana jest na 12 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre. Transmisję na żywo przeprowadzi telewizja ABC. Będzie dostępna w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie.

(PAP), oprac. Igor Hrywna