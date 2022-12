Michał Dworczyk o projekcie ws. abolicji dla Polaków walczących w Ukrainie: taka ponadpartyjna inicjatywa jest niezwykle cenna

Taka ponadpartyjna inicjatywa jest niezwykle cenna; wsparcie dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji to kwestia pozostająca ponad podziałami politycznymi; dlatego projekt ws. abolicji dla Polaków walczących w wojsku ukraińskim warto przyjąć - powiedział PAP minister w KPRM Michał Dworczyk.

We wtorek do Sejmu trafił projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie po 20 lutego 2014 r. przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody. Podobnie, za przestępstwo nie będzie uznane prowadzenie zaciągu polskich obywateli lub przebywających w Polsce cudzoziemców do ukraińskiego wojska. Pod projektem podpisali się posłowie PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, Polski 2050 oraz PPS.

Michał Dworczyk zapytany przez PAP, dlaczego Sejm nie przyjął senackiego projektu ustawy o abolicji dla ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy, który od kilku miesięcy czeka na rozpatrzenie podkreślił, że projekt złożony ostatnio w Sejmie w znacznym stopniu różni się od wcześniejszych propozycji.

Jak zaznaczył, nowy projekt to konsensus wielu opcji politycznych. "Projekt podpisany został przez posłów reprezentujących niemal wszystkie środowiska polityczne w Sejmie. Taka ponadpartyjna inicjatywa jest niezwykle cenna. Wsparcie dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji to kwestia pozostająca ponad podziałami politycznymi. Dlatego projekt ten warto przyjąć" - zauważył minister.

"Przede wszystkim proponowana jest w nim abolicja dla wszystkich, którzy angażowali się w walkę po stronie ukraińskiej od 2014 roku, czyli od faktycznego początku ataku Rosji na Ukrainę. Ponadto projekt nie przewiduje obowiązku dodatkowego zgłaszania czy rejestrowania faktu służby w ukraińskich siłach zbrojnych" - mówił Dworczyk o zaletach projektu.

Minister o projekcie napisał także na Twitterze. "Do Sejmu trafił poselski projekt abolicji dla osób walczących po stronie Ukrainy przeciw agresji rosyjskiej. To projekt, pod którym podpisali się przedstawiciele wszystkich klubów oraz kół Polska 2050 i PPS. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy popierają projekt!" - podkreślił Dworczyk. Zamieścił też zdjęcie projektu oraz listę 20 popierających go posłów. On sam podpisał się jako pierwszy.

Obecne przepisy zezwalają na służbę polskich obywateli w siłach zbrojnych innych państw tylko za zgodą szefa MON, co - jak wskazują autorzy projektu - każdorazowo wymaga długotrwałej procedury. Wstąpienie do służby w obcym wojsku bez zgody jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W projekcie zapisano, że "przez Siły Zbrojne Ukrainy rozumie się wojsko lub inne formacje wojskowe podlegające władzom Ukrainy uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite". Ponadto - zgodnie z projektem - "przyjęcie przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby".

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W uzasadnieniu projektu napisano, że ma on za zadanie dostosowanie przepisów obowiązujących obywateli, którzy chcą w ten sposób wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy w obronie integralności terytorialnej państwa i demokratycznego porządku prawnego ukraińskiego państwa oraz przeciwdziałać agresywnej polityce rosyjskiej.

Autorzy projektu podkreślają, że rozpoczęta w 2014 roku i znacznie rozszerzona w lutym br. agresja Rosji na Ukrainę to sytuacja szczególna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Polski, która wymaga niestandardowych działań ze strony państwa.

W uzasadnieniu projektu napisano, że obywatele Polski decydujący się na wstąpienie do ukraińskiego wojska kierują się solidarnością z państwem niewinnie zaatakowanym przez agresora, który nie ukrywa wrogich zamiarów także wobec Polski, a także patriotyzmem, działając tym samym na rzecz bezpieczeństwa Polski.

Konflikt między Rosją a Ukrainą wybuchł na początku 2014 r. po zwycięstwie prozachodniej rewolucji na Majdanie Niepodległości w Kijowie i obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza. Rosja zajęła wówczas należący do Ukrainy Krym, a następnie udzieliła wsparcia separatystom, którzy opanowali część obwodu donieckiego i ługańskiego. 24 lutego br. Rosja rozpoczęła pełnoskalową fazę wojny przeciwko Ukrainie.(PAP)

Grzegorz Bruszewski