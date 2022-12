Zbieraj punkty PAYBACK w Kauflandzie

Czy można robić zakupy spożywcze i na tym korzystać? Z programem partnerskim PAYBACK jest to możliwe. Jeśli zrobimy zakupy w sieci hipermarketów Kaufland uzyskamy punkty, które po czasie można wymieniać na atrakcyjne nagrody rzeczowe! Sam proces zbierania punktów jest banalnie prosty, a w programie bierze udział już 8,4 miliona Polaków i 400 partnerów. Zobacz jak zbierać punkty PAYBACK w Kauflandzie i jakie nagrody możesz uzyskać.

Nagrody za punkty PAYBACK

Katalog nagród PAYBACK jest bardzo zróżnicowany, dzięki czemu skorzystają z niego osoby w każdym wieku i o rozmaitych zainteresowaniach. Za uzbierane punkty możemy odebrać między innymi:

• Doładowania telefoniczne

• Abonamenty i subskrypcje

• Kosmetyki

• Artykuły gospodarstwa domowego, w tym sprzęty kuchenne

• Elektronikę

• Narzędzia ogrodowe

• Artykuły dla dzieci

• Zegarki

W katalogu znajdziemy przede wszystkim pełnowartościowe produkty znanych marek! Wszyscy wydajemy pieniądze, więc równie dobrze możemy odzyskać część z nich w postaci nagród rzeczowych. Każdy produkt ma określoną “cenę” wyrażoną w punktach PAYBACK . Oznacza to, że jeśli nasz wymarzony mikser z katalogu nagród “kosztuje” 3000 punktów, to musimy zebrać taką ilość punktów a następnie je oddać w zamian za nagrodę. Oczywiście punkty możemy zbierać nie tylko w sieci hipermarketów Kaufland, ale także w innych lokalach partnerów (na przykład na stacjach benzynowych czy restauracjach).

Jak zbierać punkty PAYBACK w Kauflandzie?

Jeśli chcemy zbierać punkty i wymieniać je na nagrody, musimy dołączyć do programu PAYBACK. Wystarczy, że wejdziemy na oficjalną stronę programu lub pobierzemy dedykowaną aplikację mobilną. Możemy również udać się do punktu informacyjnego w wybranym hipermarkecie sieci Kaufland. Kiedy się zarejestrujemy, otrzymamy kartę PAYBACK, którą będziemy mogli pokazywać przy każdych zakupach. To właśnie na niej będą naliczały się punkty.

Jak działa karta na punkty PAYBACK?

Na karcie PAYBACK zapisywane są punkty, które otrzymujemy w zamian za zakupy u dowolnego partnera (w programie uczestniczy wiele sklepów i lokali usługowych). Aktualnie za każde wydane 3 zł w Kauflandzie, otrzymujesz 1 punkt. W aplikacji mobilnej PAYBACK można jednak znaleźć specjalne kupony, które pozwalają na zdobycie większej ilości punktów za zakup określonych produktów promocyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu punkty można zbierać jeszcze szybciej. W katalogu nagród znajdziemy rzeczy, które możemy otrzymać w zamian za określoną ilość zebranych punktów. Dodatkowo partnerzy oferują uczestnikom programu lojalnościowego PAYBACK specjalne zniżki, które normalnie są niedostępne dla niezarejestrowanych klientów.