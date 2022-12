VI Kongres Przyszłości - Dieta-cud nie istnieje!

O tym, by dietetyka zyskała wreszcie odpowiednie regulacje prawne, by była też łatwiej dostępna, byśmy nauczyli się, że dieta to nie sposób na schudnięcie, ale sposób odżywiania jako taki i dlatego lepiej mówić o zdrowych nawykach żywieniowych, oraz o tym, by stale dbać o wysoki poziom edukacji o zdrowym żywieniu i odżywianiu się, nie tylko w kontekście profilaktyki, ale zdrowia generalnie — rozmawiamy z mgr Anną Szymską, dietetyczką z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie