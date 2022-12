Zna ich potrzeby i chce im pomóc. Policjant z Olsztyna z akcją ,,Paczka z dzielnicy”

Policjant dzielnicowy z I Posterunku Policji w Olsztynie st. asp. Leszek Jacznik realizując zadania dzielnicowego doskonale zna problemy i potrzeby mieszkańców swojego rejonu. W codziennej służbie ma styczność z osobami, które pomimo ciężkiej sytuacji życiowej bardzo często nie proszą nikogo o pomoc. Widząc ich potrzeby przekazuje paczki najbardziej potrzebującym. Uśmiech na zaskoczonych twarzach obdarowanych osób daje chęć do dalszych działań.

Akcja „Paczka z Dzielnicy” sukcesywnie się rozwija, a swoim zasięgiem obejmuje już cały Olsztyn. Podczas wizyt, dzielnicowy w czapce Świętego Mikołaja i z białą brodą, wręczał podarunki. W przygotowanych świątecznych prezentach znalazły się głównie artykuły spożywcze, słodycze, zabawki, środki czystości. Wśród obdarowanych były osoby samotne, schorowane, rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a także te najbardziej potrzebujące pomocy.

Akcja z roku na rok nabiera rozpędu. Bierze w niej udział coraz to więcej darczyńców dzięki czemu udaje się dotrzeć do większego grona potrzebujących. Dzięki wielkim sercom wszystkich darczyńców, którzy bezinteresownie jak co roku wspierają „Paczkę z Dzielnicy”, dzięki zaangażowaniu st. asp. Leszka Jacznika - akcja ta wraca do nas co roku.