Zaginiona 80-latka z Wojnowa odnaleziona, namierzył ją dron

Po trwających kilka godzin poszukiwaniach odnaleziono 80-letnią mieszkankę Wojnowa, która zgubiła się w lesie i nie była w stanie samodzielnie wrócić do domu. Zaginioną odszukano minionej nocy przy pomocy drona z kamerą termowizyjną.

O zaginięciu 80-latki z Wojnowa w gminie Ruciane-Nida powiadomili policję jej bliscy we wtorek około godz.18. Kobieta wyszła cztery godziny wcześniej z domu i nie było z nią żadnego kontaktu. Seniorka ma problemy z pamięcią i na stałe przyjmuje leki. Nie miała przy sobie telefonu.

— Z uwagi na realne zagrożenie życia, chociażby przez niską temperaturę, natychmiast wszczęliśmy poszukiwania. Wzięli w nich udział policjanci z całego powiatu piskiego. Bardzo wspomogli nas też mieszkańcy Wojnowa. Mnóstwo ludzi było zaangażowanych — powiedziała nadkom. Anna Szypczyńska z policji w Piszu.

Funkcjonariusze sprawdzali wszystkie miejsca, w których mogła przebywać 80-latka. Zwiększyli też liczbę kontroli na drogach dojazdowych, żeby odnaleźć zaginioną lub uzyskać informację, gdzie może przebywać.

Do akcji wyjechały dwa zespoły ratowników MGPR - zespół dronowy oraz zespół z psem tropiącym z Sekcji Psów Poszukiwawczych MGPR. Po 45 minutach akcji pilot BSP MGPR zlokalizował osobę zaginioną przy pomocy drona z kamerą termowizyjną na polanie przy lasku. Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy MGPR, którzy po kilku minutach dotarli do zaginionej kobiety i przystąpili do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie ewakuacji w bezpieczne miejsce.

— Po godz. 22 zaginiona została namierzona przez drona. Chodziła po lesie, około kilometr od domu. Starszej pani nic się nie stało, była cała i zdrowa. Ale ponieważ była lekko wychłodzona, została zabrana do szpitala — przekazała nadkom. Szypczyńska.

Źródło: PAP/GO