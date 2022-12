[WRACAMY DO TEMATU] Dlaczego tak długo dzieci czekają na przyjęcie do lekarza w szpitalu dziecięcym w Olsztynie?

Skontaktowała się z nami czytelniczka, która musiała przyjechać do szpitala dziecięcego w Olsztynie w sobotę. Tu działa tzw. nocna i świąteczna opieka medyczna. I tylko tu rodzic może przyjść z chorym dzieckiem, bo "normalne" przychodnie są zamknięte.

— Córka miała trudności z oddychaniem. Gdy przyjechałam ok. godz. 12, w gabinecie był pacjent z numerem 18. Ja zarejestrowałam się i dostałam numer po pięćdziesiątce. Byłam w szoku, bo musiałam spędzić w szpitalu kilka godzin! — opowiada pani Marzena z Olsztyna. — Czekałam ponad pięciu godzin na pomoc. W międzyczasie lekarz odbywał teleporady. Czy szpital zamiast jednego lekarza nie może zagwarantować chorym na przykład dwóch przyjmujących? Zwłaszcza w sezonie, kiedy choroby są na porządku dziennym? Dzieci są chore, męczą się, marudzą, a rodzice są na granicy cierpliwości. I wszyscy muszą siedzieć w tłumie.

Lekarz to też człowiek

Temat czekania w kolejce do lekarza w szpitalu dziecięcym komentują też inni nasi czytelnicy.

— Niestety podobną sytuację też miałam tam z trzymiesięcznym dzieckiem. Od godziny 9 rano aż do godziny 18 czekałam na przyjęcie — twierdzi pani Agnieszka.

— Średni czas oczekiwania z chorym dzieckiem to 5 godzin. Wzrost zachorowań wśród dzieci jest znany od kilkunastu dni, tu nie ma żadnego zaskoczenia. Dlaczego więc nie ma żadnej organizacji, żadnej pomocy ze strony szpitala? To jest skandal — oburza się pani Monika.

— Ciekawe, ile z tych osób musiało teraz być przyjętych w trybie pilnym, a ile jest takich, co leczy się w nocnej opiece, bo lekarz rodzinny wyczerpał numerki — zastanawia się pan Sebastian.

— Każdy medal ma dwie strony. Lekarze pracują tam w dużym stresie i przez wiele godzin. Mnóstwo osób się tam przewija. Wiele z nich utrudnia im pracę niestety — zauważa pan Borys.

— Nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek. Ci co są i pracują już resztkami sił, zamiast skupiać się na pacjentach, muszą odpierać ataki rozżalonego i roszczeniowego społeczeństwa. Lekarz to też człowiek — podkreśla pani Dagmara.

— Trzeba napisać też o tym, że dyżurujący lekarze naprawdę angażują się w swoją pracę. Jeżeli lekarz jest jeden, to nawet nie ma czasu wyjść do toalety. Dramat — podkreśla pani Monika.

— Naprawdę rzadko się zdarza, że nagle w piątek po 18 dziecko zaczyna chorować. Zazwyczaj choroba zaczyna się kilka dni wcześniej, ale matki czekają nie wiadomo na co lub godzą się na to, że w ich przychodni nie ma numerków do lekarza. Jeżeli wiesz, że zbliża się weekend, a dziecko jest chore, idź do swojej przychodni. Jeżeli nie chcą cię przyjąć, żądaj odmowy na piśmie. Naprawdę dziwnym trafem znajduje się miejsce — zauważa pani Angelika.

Co na to szpital?

— Aktualnie obserwujemy ogromną liczbę infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci, przebiegających z wysoką gorączką, utrzymującą się przez kilka dni, lub ustępującą w ciągu 2-3 dni z nawrotem po kolejnych kilku dniach oraz z nasilonym, uporczywym, napadowym kaszlem. Są to głównie infekcje wirusowe wywoływane przez wirusy RSV, wirusy grypy i wirusy grypopodobne. Z tego powodu zarówno poradnie medycyny rodzinnej jak i nasze ambulatorium pediatryczne — w dzień, wieczorami i w nocy oraz całodobowo w weekendy przeżywają oblężenie. Ambulatorium pediatryczne przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przyjmuje dzieci z całego województwa, a także spoza niego. Nie odmawiamy nikomu przyjęć. Przyjmowani są wszyscy, którzy się zgłaszają — wyjaśnia Grzegorz Adamowicz z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. — W dni robocze w ambulatorium pediatrycznym przyjmujemy i udzielamy teleporad ok. 70 dzieciom, w weekendy ta liczba wzrasta do ponad 150 dzieci na dobę. Na przyjęcie jednego pacjenta potrzeba minimum 15 minut. W czasie takiej wizyty lekarz musi zebrać wywiad chorobowy od rodzica, musi zbadać dziecko, udzielić informacji rodzicom odnośnie stwierdzonych u dziecka odchyleń od stanu zdrowia i ustalonego rozpoznania choroby, wystawić recepty, omówić zalecenia, odpowiedzieć na pytania rodziców oraz dokonać odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej pacjenta.

I dodaje: — Rozumiemy, że dla części rodziców czas oczekiwania w dniach, w których obserwujemy szczególnie dużą liczbę przyjęć, jest zbyt długi. Prosimy jednak o wyrozumiałość w obecnej wyjątkowej sytuacji epidemicznej. Niestety obecnie także lekarze oraz ich dzieci także chorują. Zapewniamy, że każde dziecko, które do nas trafia, otrzyma należytą pomoc.

