VI Kongres Przyszłości - panel dyskusyjny: Dobrostan pracowniczy i nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną

Uczestniczyli w nim prawdziwi eksperci i eksperci w kwestii powyższych zagadnień, a wśród nich byli: Marita Abrozik reprezentująca firmę Impress Decor Polska, Huber Górski z Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu w Ełku, Bożena Piątek — dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Agata Swornowska-Kurto — socjolożka i mentorka, Beata Januszczyk — dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie i Tomasz Dziełak — menedżer w Formacji Doświadczeń Pracownika w PKO Banku Polskim. Paneliści na podstawie własnej wiedzy i doświadczeni odpowiedzieli na pytanie, czym w zasadzie jest dobrostan pracowniczy i od kiedy jest o nim coraz głośniej w Polsce. Słuchacze dowiedzieli się, jakie elementy składają się na tzw. wellbeing w miejscu pracy i jak pracodawca może zadbać o to, by jego pracownik był bardziej wydajny, kreatywny i produktywny, a jednocześnie czuł się spełniony i szczęśliwy.

Paneliści wyjaśnili też, jakie zmiany na rynku pracy wprowadziła pandemia, mówili o zmieniających się oczekiwaniach pracowników i opowiedzieli o tym, czego kolejne pokolenia na rynku pracy mogą uczyć się od siebie nawzajem.

Puentą spotkania okazała się komunikacja — jak się okazuje, najczęściej to właśnie ona jest kluczem do sukcesu.