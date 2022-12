W Olsztynie powstanie nowy park handlowy

Władze miasta wydały zgodę na budowę nowego parku handlowego przy lotnisku na Dajtkach w Olsztynie. Jednak to nie wszystko... Z inwestycją będą się również wiązać zmiany w układzie komunikacji.

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem przy lotnisku na Dajtkach powstanie park handlowy. Urzędnicy z ratusza wydali decyzję w sprawie tej inwestycji. Przygotowania pod budowę parku handlowego, trwały kilkanaście miesięcy, jednak po wydaniu pozwolenia na budowę przez prezydenta miasta wiadomo, że inwestycja doczeka się realizacji.

— Wydaliśmy pozwolenie na budowę obiektów handlowo - usługowych, przy Sielskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Lotniczą. Na obszarze 15,7 tysiącach mkw ma powstać kilka niezależnych budynków, których łączna powierzchnia handlowa wyniesie 2 000 mkw — informuje Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna. — Poza tym ma tam powstać stacja paliw oraz ponad 400 miejsc parkingowych. Zgodnie z projektem mają to być budynki jednokondygnacyjne, z płaskimi dachami o wysokości ok. 7m.

Nowy park ma powstać u zbiegu ulic Sielskiej i Lotniczej. Jego budowa wymusi także zmiany w organizacji ruchu i komunikacji w sąsiedztwie. Wynika to z tego, że nowa inwestycja wygeneruje dodatkową liczbę samochodów w tym miejscu.

— Uzgodnione zostały także warunki przebudowy układu drogowego, tak by umożliwić wjazd do planowanej zabudowy. Za skrzyżowaniem z ulicą Lotniczą (w stronę Ostródy) ma powstać rondo. Dodatkowo inwestor ma wybudować ciągi piesze i rowerowe — mówi rzeczniczka ratusza.

Park handlowy będzie stanowić udogodnienie nie tylko dla mieszkańców Olsztyna, ale także dla osób z okolicznych miejscowości, które będą mogły zrobić zakupy bez wjeżdżania do centrum miasta.

Park handlowy na Dajtkach to nie jedyna inwestycja związana z terenem olsztyńskiego lotniska. Planowana jest tam również inwestycja związana z budową hangaru lotniczego.