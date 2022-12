Olsztyński Budżet Obywatelski - ogłoszenie o naborze do prac zespołu!

Serdecznie zapraszamy Mieszkanki i Mieszkańców Olsztyna do udziału w pracach Zespołu Koordynującego Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

Serdecznie zapraszamy Mieszkanki i Mieszkańców Olsztyna do udziału w pracach Zespołu Koordynującego Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Na Państwa kandydatury czekamy do 23 grudnia 2022 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo:

obo@olsztyn.eu

a także telefonicznie:

89 527 31 11 wew. 514.

Zespół tworzą mieszkańcy Olsztyna, reprezentujący różne środowiska. Spośród zgłoszonych Kandydatek i Kandydatów, komisja powołana przez Prezydenta Miasta wylosuje trzech przedstawicieli.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!