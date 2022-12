Olsztyn znany i zapomniany: wędrujące krzyże

Okazało się, że stoją i to na dodatek aż trzy: na Warszawskiej, Kołobrzeskiej i Zwycięstwa czyli obecnej Piłsudskiego a za Niemca Klebarskiej. Jakie były ich dalsze losy? Tego dowiecie się z wideo.

A czego się nie dowiecie? Tego, że wieża kościoła Serca Jezusowego sięga 83 metrów, co stawia tę świątynię na pierwszym miejscu pod względem wysokości na Warmii i Mazurach. Dla porównania: wieża olsztyńskiego ratusza sięga 63 metrów, a najwyższy budynek w Olsztynie czyli Centarurus

ma 55 metrów wysokości.

Wieżę kościoła zdobią 4 rzygacze w kształcie smoczych głów.

Co to są te rzygacze? To inaczej garłacze, pluwacze lub plwacze a nawet maszkarony czyli ozdobne zakończenia rynny dachowej. Są charakterystyczne dla warmińskich kościołów, zdobią choćby rynny katedry we Fromborku.

Na zdjęciu unowocześniony rzygacz z jednej z moich najulubieńszych świątyń czyli kościoła św. Jana Chrzciciela w Ornecie.

A dlaczego wspominam tutaj o kościele Serca Jezusowego?

PS. Tak, wiem, że wieża katedry św. Mikołaja w Elblągu ma 97 metrów wysokości, ale to przecież, ani Warmia, ani Mazury.