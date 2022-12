VI Kongres Przyszłości - Sedno przyszłości tkwi w edukacji

Przed ortoreksją, czyli przed obsesyjnym stosowaniem zasad zdrowego odżywiania się i diet, które w tym przypadku bardziej szkodzą niż pomagają, przestrzegała dr inż. Joanna Ciborska. — Stąd tak wielka i nieustająca potrzeba edukacji żywieniowej — edukacji w formie dialogu, opartej na budowaniu relacji, nie tylko przekazywaniu wiedzy. Tak, by każdy mógł znaleźć przestrzeń dla siebie, wiedział i rozumiał, jak zwiększać swoją świadomość żywieniową. Kongres Przyszłości to spotkanie, którego wartość przejawia się m.in. w atrakcyjności przekazu, w interesującej formie. To czas, kiedy wspólnie możemy znaleźć formułę, która pokaże, jak działać profilaktycznie, jak edukować, aby nasza przyszłość była zdrowa w każdym wymiarze zdrowia.