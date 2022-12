Argentyna Mistrzem Świata!

PIŁKA NOŻNA\\\ 6 goli, zwroty akcji, dogrywka, karne. W finale zobaczyliśmy wszystko to, za co kochamy futbol. Argentyna i Francja stworzyły rzadkiej urody spektakl!

W finale znalazły się dwie wielkie futbolowe nacje, które uraczyły nas ekscytującym spektaklem. Gdy polski sędzia Szymon Marciniak zagwizdał po raz pierwszy na stadionie w Lusajl, mało kto spodziewał się, że obejrzymy najprawdopodobniej najlepszy w historii finał Mundialu. Argentyna zaczęła z impetem i po bramkach Leo Messiego 23. minucie (z rzutu karnego) oraz Angela Di Marii niespełna kwadrans później, "Albicelestes" prowadzili 2:0. Do 80. minuty wszystko wskazywało na to, że Argentyna jest dosłownie o krok od wygrania turnieju po 36 latach. Francja w swoich szeregach miała jednak rewelacyjnego Mbappe, którego gole w 80. i 81. minucie sprawiły, że trójkolorowi poczuli krew. Tyle tylko, że wyraźnie zmęczonej Argentynie strach nie zajrzał w oczy.

W dogrywce oba zespoły nie postawiły na grę obronną. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, a swoje szanse miały obie ekipy. Jednakże, gdy w 109. minucie Leo Messi podwyższył na 3:2 dla drużyny a Ameryki Południowej, Francja znalazła się w głębokich opałach. Ponownie jednak dał znać o sobie geniusz Mbappe, który na dwie minuty przez końcem regulaminowego czasu gry strzałem z rzutu karnego doprowadził do wyrównania.

W karnych więcej zimnej krwi zachowała Argentyna, która w końcu mogła się cieszyć, tak samo, jak podczas turnieju w Meksyku.

Królem strzelców Mundialu został Mbappe (8 goli), wyprzedzając Messiego (7 goli). Francuz został pierwszym od 1966 roku piłkarzem, który zdobył trzy gole w finałowym meczu mistrzostw świata. Przed nim dokonał tego Geoff Hurst, kiedy Anglia wygrała z RFN 4:2 po dogrywce. Mbappe jest także autorem 54. hat-tricka w historii mundialu, a drugiego w zakończonej w niedzielę edycji w Katarze. W 1/8 finału trzy gole dla Portugalii w meczu ze Szwajcarią (6:1) strzelił Goncalo Ramos.

Lionel Messi zdobył w finałowym meczu z Francją swoją 12. i 13. bramkę w mistrzostwach świata. W klasyfikacji wszech czasów daje mu to czwarte miejsce, ex aequo z Francuzem Justem Fontaine.

Na szóste, ex aequo z legendarnym Brazylijczykiem Pele, awansował Francuz Kylian Mbappe, który w niedzielę popisał się hat-trickiem. To drugi w historii zdobywca trzech goli w meczu finałowym mundialu. Pierwszym był Anglik Geoff Hurst w 1966 roku.

Prowadzi urodzony w Opolu piłkarz reprezentacji Niemiec Miroslav Klose z dorobkiem 16 goli.

Finał: Argentyna – Francja 3:3 po dogrywce (2:2, 2:2), karne 4:2

1:0 – L. Messi (23 - rzut karny), 2:0 – A. Di Maria (36), 2:1 – K. Mbappe (80 - rzut karny), 2:2 – K. Mbappe (81), 3:2 – L. Messi (109) , 3:3 – K. Mbappe (118)

Źródło: PAP