Frontowa choinka z siatek maskujących stanęła w Mikołajowie

Choinkę przypominającą o trwającej wojnie tworzą siatki maskujące nałożone na zasłonięty wcześniej pomnik patrona miasta - św. Mikołaja. Pomnik jeszcze w październiku br. został obłożony workami z piaskiem w celu ochrony przed ostrzałami. Konstrukcja z siatek powstała wokół pomnika ma kształt nie tyle choinki, co dużego stożka, ale zostanie udekorowana światełkami i zabawkami.

"Sens polega nie na tym, co zobaczymy, ale co poczujemy. To projekt, który koledzy nazwali +choinką niezłomnych+. Jakie czasy, taka choinka. Mamy konstrukcję ochronną naokoło św. Mikołaja, naokoło niej powstaje teraz kolejna konstrukcja ochronna. To symbol tegorocznego mikołajewskiego Nowego Roku i Bożego Narodzenia" - powiedział portalowi Ukraińska Prawda szef wydziału kultury władz miasta Jurij Lubarow.

W reportażu opublikowanym w niedzielę przez BBC mieszkańcy mówią, że choinka jest symbolem oporu i nadziei na zwycięstwo. "To bardzo symboliczne, by w tym czasie postawić choinkę na złość naszym wrogom" - mówi jeden z przechodniów o imieniu Ihor. "Nastrój nie jest świąteczny, ale bardzo pragniemy zwycięstwa. Wierzymy w ten cud, który może się zdarzyć, w armię ukraińską, w nasze zwycięstwo. Chcemy świętować nie tylko Boże Narodzenie i Nowy Rok. Chcemy świętować zwycięstwo" - powiedziała inna mieszkanka miasta, Natalia.

Po Świętach siatki maskujące zostaną zdjęte i przekazane armii ukraińskiej. (PAP)