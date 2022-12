"Stomil, ale czy Olsztyn? Oto jest pytanie!". Awantura na sesji Rady Miasta

Dzisiejsza sesja Rady Miasta w Olsztynie budzi mnóstwo kontrowersji. Zresztą, nie ma co się dziwić, bo tam gdzie są pieniądze, zawsze są kontrowersje. A dziś na biurkach radnych leżą setki milionów złotych, które gmina wyda w przyszłym roku.

Dziś radni uchwalają przyszłoroczny budżet Olsztyna, więc można powiedzieć, że to właśnie dzisiaj zapadną kluczowe dla miasta decyzje, których efekt będziemy widzieć w przyszłym roku. Oprócz pieniędzy na oświatę, inwestycje czy pomoc społeczną w grę wchodzą również fundusze na sport, które stały się ogromną kością niezgody.

W przyszłorocznym projekcie budżetu Olsztyna próżno szukać pieniędzy na Stomil. Miasto nie planuje przekazywać klubowi pieniędzy na promocję, jak zwykło to robić w poprzednich latach. Sprawę postanowili wziąć w swoje ręce radni zasiadający w Komisji Sportu, którzy w środę 7 grudnia postanowili złożyć wniosek o podział pieniędzy, które miał dostać Indykpol AZS Olsztyn.

Pierwotnie na konto Indykpolu AZS-u Olsztyn w przyszłym roku miało trafić 400 tys. zł, natomiast na Stomil równe 0 zł. Nie są to wprost dofinansowania na sport, lecz na promocję miasta poprzez występowanie w danej klasie rozgrywkowej, jaką w przypadku AZS-u jest Plusliga (najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce i 2/3 w całej Europie -red.) natomiast Stomil występuje w 2 lidze (3 klasa rozgrywkowa w Polsce, szerzej nieznana w Europie - red.)

Radni z Komisji Sportu postanowili jednak podzielić te pieniądze w proporcji: 250 tys. zł dla AZS-u i 150 tys. zł dla Stomilu. Obydwa kluby mają hasło "Olsztyn" w nazwie, jednak tylko Indykpol AZS występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Zapis, który gwarantuje AZS-owi pieniądze mówi, że 400 tys. zł otrzyma "Klub z hasłem "Olsztyn" w nazwie występujący w PlusLidze". Chociaż pierwsza część zapisu pasuje do Stomilu, to jednak w tabeli PlusLigi próżno nam go szukać.

Takiej decyzji sprzeciwiają się działacze Stomilu, którzy po bezowocnych rozmowach z prezydentem postanowili oni pokazać swoje niezadowolenie podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Kilka minut po rozpoczęciu obrad na sali pojawili się przedstawiciele klubu z transparentem "STOMIL, ALE CZY OLSZTYN? OTO JEST PYTANIE. RADNI ODPOWIEDZCIE NA NIE".

Przewodniczący Rady Miasta, Robert Szewczyk pozwolił manifestantom pokazywać transparent, jednak pod warunkiem, że nie będą nikomu przeszkadzać. W niewielkiej sali, w której prowadzone są obrady Rady Miasta okazało się to jednak niemożliwe, więc bilbord został szybko zwinięty.

Karol Grosz