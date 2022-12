Przedszkole Miejskie nr 39 przy ul. Dworcowej w Olsztynie będzie miało patronkę. Zostanie nią Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Przedszkole Miejskie nr 39, które znajduje się przy ul. Dworcowej w Olsztynie od maja przyszłego roku będzie miało patronkę. Zostanie nią Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, wybitna pedagog i profesor zwyczajny. Co ciekawe, to jeden z niewielu przypadków, gdzie patron danej placówki żyje.

Radni przyjęli uchwałę 24 głosami za. Co ciekawe, przypadek przedszkola nr. 39 w Olsztynie jest jednym z niewielu, gdzie patron danej placówki żyje. Najczęstszą praktyką w skali całej Polski jest nadawanie obiektom imion postaci historycznych. Wyjątkiem tego typu jest chociażby lotnisko im. Lecha Wałęsy.

Kim jest Edyta Gruszczyk-Kolczyńska?

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – polska pedagog, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to specjalistka przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Jest autorką serii książek dla nauczycieli i rodziców takich jak, np.: „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze”, „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola”, „Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka”. Nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 39 korzystają z publikacji Pani profesor organizując i prowadząc zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czerpią wiedzę z takich książek jak np. „Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności” czy „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwacje dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski”.

Na szczególne uznanie zasługują działania Pani Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej podejmowane na rzecz podniesienia rangi i większej skuteczności wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W tym zakresie opracowała koncepcję „Dziecięca matematyka”: programy, podręczniki metodyczne, pomoce do zajęć z dziećmi. Sprawdziła skuteczność edukacyjną „Dziecięcej matematyki” analizując losy szkolne dzieci, które były objęte jej eksperymentalnym wdrażaniem.

Pani Edyta Gruszczyk-Kolczyńska to również autorka ponad kilkuset artykułów, monografii naukowych, książek i podręczników dla nauczycieli, multimedialnych programów edukacyjnych dla dzieci, filmów dydaktycznych dla rodziców i nauczycieli, wykładów telewizyjnych. W swojej działalności naukowej przeprowadziła badania w obszarze „niepowodzeń w nauce matematyki”. Ustaliła przyczyny nadmiernych trudności, określiła mechanizmy narastania trudności aż do niepowodzeń, a także niszczące konsekwencje tego procesu dla rozwoju dzieci.

Grono pedagogiczne Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie odbyło wiele szkoleń opartych na metodach pracy zaproponowanych przez Edytę Gruszczyk-Kolczyńską - wynikiem których było opracowanie innowacji pedagogicznej p.n. „LiczyMY na siebie”.

Wybór patrona dokonany został w drodze konkursu, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami oraz nauczyciele. Nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 39 w Olsztynie pozwoli uzyskać swoistą indywidualność i tożsamość.

Inicjatywa dotycząca wyboru Pani Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej na patronkę Przedszkola spotkała się z aprobatą samej Pani Profesor.

Uroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 39 w Olsztynie zaplanowano na maj 2023 roku.