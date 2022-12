Wycieczka po Olsztynie śladami Mikołaja Kopernika

Olsztyn to miasto, które słynie nie tylko ze swoich jezior (w okolicy jest ich ok. 16!), ale także z bogatej i ciekawej historii, której fragmenty są nieodłącznie związane z działalnością jednego z najznamienitszych polskich uczonych – Mikołaja Kopernika. Mimo tego, że jego życie i praca są wiązane głównie z Toruniem, warto wiedzieć, że to właśnie w Olsztynie uczony napisał swoje słynne dzieło „O obrotach ciał niebieskich”, które zrewolucjonizowało spojrzenie na świat, udowadniając, że to słońce, a nie ziemia, jak dotychczas sądzono, stanowi centrum układu słonecznego.

Zabytki Olsztyna związane z Mikołajem Kopernikiem

Olsztyn jest jednym z miast, z którymi związany był Mikołaj Kopernik. Uczony urodził się w Toruniu, nauki pobierał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a zmarł we Fromborku, lecz to właśnie w Olsztynie prowadził część swoich prac badawczych i naukowych. To właśnie w tym mieście powstały podwaliny teorii heliocentrycznej, która głosiła, że ziemia krąży wokół słońca, a nie odwrotnie, co było ogromną rewolucją tamtych czasów, która całkowicie odmieniła postrzeganie świata.

Olsztyn warto odwiedzić tym bardziej, że jest to bardzo przyjazne turystom miejsce, w którym można przyjemnie spędzić wolny czas bez względu na porę roku. Ale wróćmy do Kopernika!

W Olsztynie Mikołaj Kopernik sprawował funkcję administratora dóbr warmińskiej kapituły katedralnej. Podczas swojego pobytu w tym mieście, uczony napisał pierwszą księgę rozprawy „O obrotach sfer niebieskich”, w której zawarte zostały założenia nowej teorii. W Olsztynie Mikołaj Kopernik wyznaczył także pierwszy dzień astronomicznej wiosny, który co roku obchodzimy 21. marca, a także zajmował się kwestiami ekonomii i pieniądza.

Co ciekawe, zakres jego obowiązków dalece wykraczał poza kwestie naukowe – Kopernik w Olsztynie trudnił się m. in. sądownictwem, podatkami, zarządzał nieruchomościami, a także dowodził obroną zamku. I robił to skutecznie, gdyż podczas jego zarządu dwukrotnie odparto atak wojsk krzyżackich! Nic więc dziwnego, że w Olsztynie jest sporo miejsc związanych z działalnością tej wyjątkowej osobistości.

Miejsca w Olsztynie związane z Mikołajem Kopernikiem

Najważniejszą spośród atrakcji Olsztyna związanych z życiem i działalnością naukową Mikołaja Kopernika jest tablica astronomiczna – unikalne narzędzie astronomiczne, wykonane przez samego uczonego. Posiada ona wymiary 705x140 cm i znajduje się na ścianie krużganka olsztyńskiego Zamku Kapituły Warmińskiej.

Tablica do naszych czasów zachowała się jedynie we fragmentach i współcześni uczeni nie do końca znajdą jej pierwotne przeznaczenie. Według naukowców, tablica miała służyć uczonemu do wyznaczania dnia równonocy, mogła również służyć jako pomoc w badaniach nad zmiennością nachylenia ekliptyki. Jest to pamiątka po Mikołaju Koperniku, którą zdecydowanie warto zobaczyć podczas pobytu w Olsztynie.

Kolejną pamiątkę pozostawioną w mieście przez wybitnego astronoma, jest inkunabuł medyczny. Jest to jedyna, znajdująca się w polskich zbiorach, książka pochodząca z biblioteki Mikołaja Kopernika. Składa się z dwóch ksiąg – „Brewiarza praktyki medycznej” i „Kanonów o stanach gorączkowych”. Inkunabuł znajduje się w zbiorach Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jest uznawany za jeden z największych jej skarbów.

Oprócz tego, w Olsztynie można podziwiać dwa pomniki poświęcone Kopernikowi. Pierwszy znajduje się tuż obok Zamku i ma postać ławeczki – świetnie nadaje się więc do wykonania pamiątkowego zdjęcia. Podobno dotknięcie nosa uczonego ma przynosić szczęście. Drugi znajdziemy natomiast zobaczyć w Parku Podzamcze – ma on formę popiersia, z którego srogim wzrokiem spogląda na turystów znany uczony.