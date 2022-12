Drugi dzień z rzędu mróz zatrzymał tramwaje w centrum Olsztyna

Mieszkańcy Olsztyna, którzy jechali tramwajem dziś (środa 14 grudnia) do pracy lub szkoły musieli liczyć się ze spóźnieniem. Przez zakutą lodem zwrotnicę w okolicach Skweru Wakara tramwaje stanęły w tym miejscu drugi dzień z rzędu.

Inwestycja tramwajowa, która toczy się obecnie w Olsztynie jest uciążliwa nie tylko dla pieszych i kierowców, ale także dla pracowników komunikacji miejskiej. W ścisłym centrum miasta tramwaje obecnie jeżdżą po tymczasowych szynach, które niestety odstają jakością o tych oryginalnych.

Niestety cierpią na tym również pasażerowie, którzy drugi dzień z rzędu musieli spóźnić się do pracy. Dziś rano w okolicach Skweru Wakara na tzw. "mijance" tramwaje musiały stanąć. Wszystko przez zakutą lodem zwrotnicę, która uniemożliwiała dalszą jadę. To już kolejny dzień z rzędu, bo wczoraj (wtorek 13 grudnia) doszło do niemal identycznej awarii.

— Usterka została naprawiona w niecałe pół godziny — przekazuje nam Cezary Stankiewicz, rzecznik prasowy MPK w Olsztynie.

Mimo tego, że awarię naprawili technicy MPK, to formalnie za tymczasowe szyny odpowiada wykonawca nowej linii tramwajowej i to on powinien dbać o jej utrzymanie. Niestety podczas srogich mrozów takie sytuacje mogą się powtarzać.

Obecnie (stan na godz. 8:30) ruch tramwajowy odbywa się już normalnie.

