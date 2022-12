Znamy najlepsze gminy z woj. warmińsko-mazurskiego

Lubawa wśród gmin miejsko-wiejskich, Mikołajki wśród gmin wiejskich i Stawiguda to liderzy rankingu zrównoważonego rozwoju w warmińsko-mazurskim. Ta ostatnia gmina to także zwycięzca w kategorii Lider Województwa.

Ranking pod patronatem marszałka przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. — Nasze rankingi to rankingi zrównoważonego rozwoju. Bierzemy pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz również społeczne i środowiskowe. Udział w naszych

rankingach jest całkowicie bezpłatny — mówi Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

— Dziękuję serdecznie Fundacji za podjęcie tej ważnej inicjatywy. Sprawna ocena i analiza samorządów jest bardzo ważna. W naszym województwie przez 25 lat mieliśmy 30 miliardów złotych inwestycji. To prawdziwy przełom w naszym rozwoju — mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, na spotkaniu podsumowującym wyniki rankingu.

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienia przyznawano na podstawie wskaźników wpływających sfery gospodarczej (np. dochody, wydatki inwestycyjne czy administracyjne), społecznej (np. przyrost naturalny, migracja, bezrobocie, kultura, oświata) i środowiskowej (wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej).

Ocenie poddawane są wszystkie gminy oprócz miast na prawach powiatu. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: lider województwa, gminy miejskie, gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. W kategorii gmin miejskich pierwsze miejsce zajęła gmina Lubawa, wśród gmin miejsko-wiejskich – gmina Mikołajki, a wśród gmin wiejskich – gmina Stawiguda, która zwyciężyła również w kategorii Lider Województwa.

— To wyróżnienie świadczy o tym, że przyjęliśmy odpowiedni kierunek rozwoju gminy i osiągamy coraz lepsze wyniki w rankingach. Jest to niezwykle ważne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, która poprzez coraz większą liczbę inwestycji ma szansę na rozwój. Dzięki temu m.in. pojawiają się nowi mieszkańcy i mamy duży wskaźnik urodzeń. Przez ostatnie 4 lata wspólnie pracowaliśmy na poprawę jakości życia naszych mieszkańców i odpowiadamy na potrzebę mieszkańców. Jako gmina mamy powód do dumy. Nie znaczy to, że spoczniemy na laurach. Wiem, że wciąż dużo pracy przed nami, ale to wyróżnienie będzie nas dodatkowo motywowało — mówi Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

— Uważam ten ranking za obiektywny ze względu wyszczególnienie odrębnych kategorii dla gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich — mówi Andrzej Maciejewski, burmistrz Barczewa, które zajęło drugie miejsce w rankingu gmin miejsko-wiejskich. — Myślę, że to wyróżnienie pozytywnie świadczy o jakości życia w naszej gminie. Nie ukrywam, że czuję satysfakcję, że przepracowane 3 lata dają wymierne korzyści dla mieszkańców i gmina się rozwija. Dzięki temu mamy motywację do dalszej pracy.

— Ranking ma już wiele lat, jednak do tej pory dotyczył on poszczególnych województw. Natomiast w skali całego kraju jest to pierwsze tego typu wydarzenie. Jego waga polega na tym, że nie ocenia on jednorazowych zdarzeń, a długofalową politykę samorządu — mówi Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego, które zajeło drugie miejsce w kategorii gmin miejskich. — Badane było to, jak gmina wywiązuje się ze swoich statutowych oraz ponadstatutowych działań. W jaki sposób troszczy się m.in. o mieszkańców, opiekę społeczną i kulturalną. Oceniano, na ile sprawnie gmina wywiązuje się ze swoich codziennych zadań, które decydują o jakości życia mieszkańców. Dlatego nagroda jest dla mnie wyjątkowa.

— To ogromne wyróżnienie i sukces gminy Giżycko. Dziękuję wszystkim współpracownikom, których zaangażowanie w pracę owocuje naszymi wspólnymi sukcesami i rozwojem gminy. Dziękuję wszystkim radnym za bardzo dobrą współpracę dla dobra wspólnego mieszkańców — powiedział Marek Jasudowicz, wójt gminy.

Na niezłym rankingowym miejscu uplasowała się Gmina Miejska Ełk. Samorząd został sklasyfikowany na 7 miejscu w kategorii gmin miejskich. — Cieszą nas te miejsca w rankingu. Na pewno mogłyby być jeszcze lepsze, ale te, które zajęliśmy, są niezłymi miejscami — mówi wiceprezydent Ełku Artur Urbański i tłumaczy, czym Ełk zasłużył sobie na osiągnięte pozycje. — Widać, że zostało docenione to, co się w Ełku dzieje: zarówno dbałość o finanse publiczne, jak i w inwestycje w takie ważne dziedziny, jak kultura, sprawy komunalne i inne wskaźniki, które zdecydowały o tym, że znaleźliśmy się odpowiednio na 7 i 12 miejscu w rankingu wojewódzkim — dodaje Artur Urbański.

W Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022 w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Kategoria: Lider Województwa. TOP 20

1. Stawiguda (gmina wiejska)

2. Mikołajki (gmina miejsko-wiejska)

3. Giżycko (gmina wiejska)

4. Lubawa (gmina miejska)

5. Górowo Iławeckie (gmina miejska)

6. Iława (gmina miejska)

7. Ostróda (gmina miejska)

8. Mrągowo (gmina miejska)

9. Lidzbark Warmiński (gmina miejska)

10. Dywity (gmina wiejska)

11. Jonkowo (gmina wiejska)

12. Ełk (gmina miejska)

13. Działdowo (gmina miejska)

14. Piecki (gmina wiejska)

15. Giżycko (gmina miejska)

16. Płośnica (gmina wiejska)

17. Gietrzwałd (gmina wiejska)

18. Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska)

19. Kętrzyn (gmina miejska)

20. Szczytno (gmina miejska)

Kategoria: Gminy Miejskie

1. Gmina Miejska Lubawa

2. Gmina Miejska Górowo Iławeckie

3. Gmina Miejska Iława

Kategoria: Gminy Wiejskie

1. Gmina Stawiguda

2. Gmina Giżycko

3. Gmina Dywity

Kategoria: Gminy Miejsko-Wiejskie

1. Gmina Mikołajki

2. Gmina Barczewo

3. Gmina Olecko