Studenci z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM zatroszczyli się o dobro jezior

Dzień Chruścika, czyli owada wodnego, który pełni ważną funkcję w procesie biomonitoringu, obchodzi się 11 grudnia. Dla studentów było to inspiracją do zorganizowania akcji, która poprawiłaby świadomość troski o zbiorniki słodkowodne.

— Nasza grupa uznała, że jest to ważny temat i zdecydowaliśmy się zrobić projekt, który zadziała na rzecz ochrony środowiska. Z racji tego, że żyjemy i studiujemy w regionie z dużą liczbą jezior, pomyśleliśmy, że poruszając temat jezior, trafimy w jakiś sposób do studentów. Chcemy poszerzać świadomość na temat ich wagi dla środowiska i dołożyć chociażby najmniejszą cegiełkę do tego, aby było lepiej — wyjaśnia Natalia Adamska, studentka czwartego roku biotechnologii zaangażowana w akcję.

A dlaczego studenci zdecydowali się nawiązać właśnie do chruścika?

— Szukaliśmy jakiegoś żartobliwego punktu zaczepienia. Wiemy, że na faworki mówi się czasami chruściki, a przecież tak samo nazywa się owad, który potrzebuje zbiorników do rozmnażania się. W dodatku chruściki występują lokalnie, także w mazurskich jeziorach — dodaje Natalia Adamska.

Chruściki są również obiektem naukowych zainteresowań prof. Stanisława Czachorowskiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM, znanego popularyzatora nauki. Profesor przyznał, że jest dumny z pomysłu swoich studentów i pozytywnie ocenił całe przedsięwzięcie.

— Muszę przyznać, że ten projekt był trudny do zrealizowania. Studenci sprawdzili tym samym swoje umiejętności na wielu różnych polach. Kiermasz słodkości odwiedziło ponad 120 osób, więc można stwierdzić, że akcja okazała się sukcesem. Projekt dotyczący ochrony Wielkich Jezior Mazurskich był jak najbardziej potrzebny. Udało się również zainteresować media – nie tylko akademickie, ale także olsztyńskie — powiedział prof. Stanisław Czachorowski.

Akcja „Jeziora na słodko” była zorganizowana jako projekt zaliczeniowy z przedmiotu ochrona środowiska, który prowadzi prof. Stanisław Czachorowski.

— Wszyscy wiedzą, że preferuję zajęcia projektowe, ponieważ uczą bardzo ważnych kompetencji, w tym pracy zespołowej. „Jeziora na słodko” były sukcesem nie tylko w ujęciu społecznym, ale także dydaktycznym, bo nie dość, że studenci przekazali konkretną wiedzę, to jeszcze popisali się umiejętnościami w organizacji wydarzenia, kontaktach z mediami itp. — dodaje prof. Stanisław Czachorowski.

Ci, którzy 9 grudnia w godz. od 9:00 do 14:00 odwiedzili Collegium Biologae mogli zjeść wiele pysznych domowych wypieków, a w tym chruściki. Te słodkie oczywiście. Studenci nie wykluczają kontynuowania tego typu przedsięwzięć w przyszłości.

Źródło: UWM

Marta Wiśniewska