Najlepsze górki na zimowe szaleństwo. Gdzie w Olsztynie wybrać się na sanki?

Szansa na to, by cieszyć się białym puchem w okresie zimowym zdarza się ostatnio coraz rzadziej. Na szczęście ostanie dni to istne zimowe szaleństwo. W Olsztynie górek idealnych do zjeżdżania nie brakuje. Prezentujemy miejsca, które najchętniej odwiedzają miłośnicy sanek.

— Park Kusocińskiego

— Górka na ulicy Sybiraków

— Górka Jasia

— Górka Kortowska

— Przy Klubie Agora

— Na Nagórkach za Szkołą Podstawową nr 25

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na sankach czy łyżwach sprawiają niewątpliwie wiele radości. Pamiętajmy jednak, że podstawą jest zdrowy rozsądek i ostrożność. Policjanci przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązują podczas zimowych zabaw:

— Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;

— Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;

— Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;

— Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;

— Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;

— Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod ciężarem;

— Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;