Tragiczny finał poszukiwań 69-latki z Olsztyna. Ciało kobiety znaleziono w Lesie Miejskim

W poniedziałek (12 grudnia) na terenie leśnym w pobliżu ul. Jagiellońskiej zostało znalezione ciało zaginionej 69-latki. Na miejsce została wysłana grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do prosektorium. Policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci kobiety.

W poszukiwaniach zaginionej uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Działania prowadził Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Na podstawie zgromadzonych materiałów wytypowano obszar, na który mogła udać się zaginiona kobieta – był to kompleks leśny w pobliżu Osiedla Podleśna w Olsztynie.

W działania poszukiwawcze aktywnie włączyli się strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotnicy z Bartąga, Kieźlin, Gutkowa i Brąswałdu. Komendant Miejski PSP w Olsztynie do działań zadysponował również przewodników psów do poszukiwań ludzi żywych z OSP w Klebarku Wielkim. To właśnie pies ratowniczy wskazał miejsce, w którym znaleziono ciało zaginionej 69-latki. W działania poszukiwawcze włączyli się także przedstawiciele z Grupy Ratownictwa PCK Olsztyn, których zadaniem było m.in. określenie sektorów sprawdzeń wytypowanych obszarów.

Poszukiwania były prowadzone w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych przy intensywnych opadach śniegu i w niskiej temperaturze. Wykorzystywano specjalistyczny sprzęt, w tym quady i drony straży pożarnej.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w poszukiwania.