Ulica Kościuszki w Olsztynie to prawdziwy horror dla pieszych. Niedługo może się to zmienić

Coraz więcej słyszy się o tym, że ścisłe centrum Olsztyna zostanie oddane w ręce (a raczej nogi) pieszych. Ul. Kościuszki być może do ścisłego centrum się nie zalicza, jednak centrum bez wątpienia jest. Problem w niej jest taki, że obecnie przeprawa przez nią, to prawdziwe wyzwanie.

Centrum to z założenia miejsce, w którym wiele osób porusza się pieszo. W Olsztynie ta definicja nabiera jeszcze więcej sensu, bo to właśnie tutaj zlokalizowane są ogromne zakłady pracy takie jak Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki czy centrum handlowe Aura, w których pracuje łącznie kilkaset osób. Przez niemal cały dzień al. Piłsudskiego przechodzą tysiące osób robiących zakupy, załatwiające sprawy w urzędzie czy zmierzające do pracy.

Inwestycja tramwajowa ma zmienić wygląd al. Piłsudskiego niemal o 180 stopni i niemal w 100 proc. oddać je w ręce pieszych. Jak? Przez wprowadzenie tzw. "strefy 30", czyli ograniczenia prędkości samochodów do 30 km/h, wprowadzenie progów zwalniających, separatorów ruchu drogowego i rozmieszczania kilkudziesięciu nowych przejść dla pieszych.

W czasie, kiedy raj dla pieszych powstaje przy al. Piłsudskiego w niedalekim sąsiedztwie, bo na ul. Kościuszki możemy mówić o prawdziwym piekle dla pieszych. Jedna z głównych ulic miasta przez kilkaset metrów nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Zdesperowani mieszkańcy przebiegają więc przez nią starając się skrócić swoją trasę. Sprawą zajęła się radna Nelly Antosz.

— Proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki na wysokości ul. Nowej Niepodległości 2 i 3 a zejściem do Parku Centralnego — pisze radna Nelly Antosz w interpelacji do prezydenta Piotra Grzymowicza — Bardzo często piesi w różnym wieku i starsi i młodsi, matki z wózkami przebiegają przez ulicę nie zważając na jadące samochody, co grozi wypadkiem z udziałem pieszych. Po dwóch stronach ulicy znajdują się punkty usługowe oraz przystanek autobusowy 116 . Aby ułatwić mieszkańcom bezpieczne przejście proszę w imieniu olsztynian o zainstalowanie dodatkowego przejścia dwuetapowego — kończy swoje pismo radna.

Czy przejście powstanie? Zależy to w dużej mierze od tego, co odpowie prezydent. Póki co pozostaje nam czekać na odpowiedź.

Karol Grosz